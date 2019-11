Grosse difficoltà per gli automobilisti in transito sul tratto vastese della strada statale 16, soprattutto in corrispondenza dello svincolo di Vasto Marina.

Fiumi di acqua e fango rendono il traffico particolarmente insidioso. Le auto, infatti, hanno grosse difficoltà a mantenere la stabilità, perfino alle basse velocità e il fenomeno dell'acquaplaning sta procurando non pochi grattacapi agli automobilisti.

Naturalmente, con le attuali condizioni, è consigliato mettersi in auto solo per effettiva necessità. Intanto allagamenti e problemi continuano a registrarsi anche in città. In via Santa Caterina da Siena un albero è caduto, danneggiando il perimetro esterno di un giardino, mentre in via San Rocco un'altro albero ha bloccato la circolazione stradale.