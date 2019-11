Presumibilmente un problema di precedenze al centro dell'incidente avvenuto intorno alle 17 in via dei Conti Ricci. L'impatto tra due auto, una Volkswagen Golf e una Renault Clio, infatti, è avvenuto all'interno della rotonda nei pressi del cimitero.

L'urto, che ha danneggiato la parte anteriore delle due auto, ha provocato la fuoriuscita di olio e altri liquidi che hanno reso la strada scivolosa. Necessario l'intervento degli operatori del 118, che hanno soccorso la donna alla guida della Golf, successivamente trasferita presso il locale Pronto soccorso; le sue condizioni, comunque, non destano particolari preoccupazioni. Nessun problema per la giovane alla guida della Clio.

Sul posto, la polizia municipale di Vasto, per mettere in sicurezza il traffico ed effettuare i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Dopo la rimozione delle auto è stato necessario ripulire la strada da detriti e olio fuoriuscito dalle auto.