È la commerciante più longeva della città di Vasto con il suo negozio di cappelli fondato nel 1867. Ester Stella oggi compie 92 anni, di cui 78 trascorsi nella bottega di corso De Parma, e sono in tanti a passare per farle gli auguri. Lei accoglie tutti con un sorriso e con la sua schiettezza. Dopo aver ricevuto nei mesi scorsi gli omaggi del sindaco di Perth, Lisa Scaffidi, i premi della Società Operaia e del Rotary, oggi non mancano dei graditi omaggi floreali.

Dopo averla già ascoltato i suoi racconti due anni fa, con la prima delle Storie della Domenica [l'articolo], siamo tornati a trovarla questa mattina, per farci raccontare come vive questa giornata un po' speciale.