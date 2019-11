Si chiama Sendai ed è la nuova webserie ideata e scritta da Pierluigi Patella ed Alessandro Sisti. I due giovani hanno lanciato un casting per la ricerca di attori e figure tecniche per girare nei prossimi mesi le puntate della serie che troverà spazio sul web.



La trama. Tre ragazzi si risvegliano misteriosamente su una spiaggia, lontani da tutto e tutti, dopo essersi suicidati. Al principio cercano di interpretare la loro situazione provando a conoscersi e notare collegamenti tra loro che, apparentemente, non esistono. Ben presto intuiscono che il loro ritrovamento sulla spiaggia non è casuale e la loro morte è collegata ad un disegno molto più ampio. Cosa è loro successo? Dove si trovano? Perchè sono ancora vivi? Solo chi li sta seguendo conosce il loro vero segreto.

Venerdì 6 marzo e sabato 7 marzo, dalle 15:30 alle 19:30, presso lo studio della Moustache Production, sito a Vasto in Via Sant'Onofrio 38 (la palazzina gialla dopo il Centro Benessere) si svolgerà il casting. "Per quel che riguarda gli attori non sono richieste precedenti esperienze ma solo buona volontà e disponibilità. Di seguito le figure richieste con le caratteristiche".



Per il cast artistico (Attori):

- Ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni (o che dimostrino quell'età)

- Adulti e adulte tra i 35 e i 50 anni

- Bambino tra i 6 e i 10 anni

- 2 Anziane dai 60 anni in su

- Comparse di qualsiasi età (possibilmente dai 15 anni in su)



Per il cast tecnico:

- Fonico presa diretta

- Segretaria di produzione

- Scenografo

- Truccatrice

- Costumista

- Acconciatrice

- Fotografo di scena



Per ulteriori informazioni sulla serie potete visitare il sito www.moustacheproduction.net, scrivere una e-mail a moustacheproductionsrl@gmail.com oppure contattare i due registi, tramite un messaggio privato, sulla pagina della Moustache Production.