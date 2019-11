Arrivano da più parti le istanze di contrarietà alle nuove disposizioni su viabilità e sosta nel centro della città di Vasto. In particolare anon piacere sono i parcheggi con la sosta regolata dal disco orario.

Un commerciante della zona di via San Michele, Andrea, segnalava che "la costruzione delle rotatorie nella zona della piazza ha tolto ulteriori parcheggi a via Tobruk e alla via principale e quindi hanno pensato bene di adeguare i parcheggi su via San Michele a disco orario max 60 min. Questa cosa è vergognosa... per fare cassa il nostro comune va a discapito di tutti i commercianti della zona, che già in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, vedono i propri introiti dimezzati e stroncati dalle tasse. Chi ha un'attività si trova costretto a parcheggiare lontano dal posto di lavoro e di conseguenza la sera con l'oscurità si ritrova a percorrere strade non molto consigliabili visto la presenza di stranieri non molto raccomandabili (basta leggere le cronache per capire chi frequenta le strade del centro storico di Vasto), invece chi fa uso dei servizi offerti può ritrovarsi una bella multa".

Da ieri è nato anche un comitato, coordinato da Annamargareth Ciccotosto, Fabiana Minicucci e da Angela Pennetta che, fino al 15 marzo, raccoglierà le firme per una petizione popolare. "La nuova disposizione dei posti di sosta si sta riducendo drasticamente e sorvolando su strisce bianche o blu la petizione chiede l’eliminazione del disco orario nel Centro Storico nelle aree di sosta demarcate da strisce bianche - spiega la Ciccotosto -. Ad eccezione fatta per il parcheggio situato presso gli ex palazzi scolastici già esistente a disco orario prima degli attuali stravolgimenti. Per chi vive il centro storico da vicino e ogni giorno lo raggiunge si fa veramente difficoltà a non notare la condizione in cui versa: capace di ingenerare traffico laddove non ci sia bisogno, vuota, ma soprattutto priva di tutele reali". Chiunque voglia partecipare come sottoscrittore delegato o semplice sottoscrittore può scrivere al seguente indirizzo email: adessopartecipovasto@gmail.com.