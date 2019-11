Sono 14 i Comuni del Vastese che riceveranno 40mila euro per la viabilità assegnati dalla Regione Abruzzo. Si tratta di Carpineto Sinello, Carunchio, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Guilmi, Liscia, Montazzoli, San Buono, Schiavi d'Abruzzo e Torrebruna.

Sono stati inseriti nella lista dei 123 piccoli comuni che hanno fatto istanza a valere sulla legge regionale n. 11 del 3.03.1999 art.66, comma 4, come modificata dalla L.R. n. 35 del 31.07.2001, interventi in materia id viabilità.

Per un territorio in cui la viabilità in tanti punti è al collasso e con amministrazioni costrette a fare i conti con continui tagli, si tratta di una cifra non certo risolutiva ma che potrà contribuire a risolvere qualche criticità. Il presidente della Regione Luciano D'Alfonso, che ha annunciato oggi l'approvazione del finanziamento ha spiegao come "l'impegno finanziario per le municipalità, che arriva dopo altre risorse destinate alle Province, va nel senso di sostenere in ugual misura gli enti nella fondamentale attività manutentiva concernente anche i piccoli interventi che, se effettuati per tempo - spiega meglio il Presidente - evitano situazioni che poi si potrebbero rilevare disastrose".