E' stata trasportata in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto la donna investita oggi pomeriggio nel centro abitato di Vasto.

Per cause che la polizia municipalesta accertando, attorno alle 18,30, N.D., una pensionata di Vasto, stava attraversando corso Europa, quando è stata colpita da una Lancia Delta che aveva appena svoltato da corso Mazzini. Inizialmente la donna è stata aiutata dal giovane alla guida dell'auto e dai passanti, tra cui c'erano anche una volontaria della Croce Rossa e uno della Provvidenza Soccorso, che hanno tranquillizato l'anziana in attesa dei soccorsi.

Sul posto si è portata un'ambulanza della Protezione civile Valtrigno di San Salvo, che ha portato la ferita al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. La donna accusava forti dolori, ma fortunatamente era cosciente.