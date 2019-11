Un servizio gratuito per favorire l'inserimento di persone in cerca di occupazione nel mondo del lavoro, attraverso la raccolta dei curricula e un costante e attento monitoraggio delle offerte lavorative. È questa la nuova iniziativa inaugurata dalla sezione vastese dell'associazione di CasaPound Italia, allo scopo di fornire assistenza a quanti cercano lavoro.

"Il progetto – spiega Andrea Ciarallo, responsabile di CasaPound Italia per la città – nasce per dare una risposta concreta al problema della disoccupazione dilagante nell'area vastese, come nel resto della penisola. A partire da oggi metteremo a disposizione di tutti i disoccupati le offerte lavorative presenti sul nostro territorio. Ricevuta richiesta o sulla nostra pagina Facebook CasaPound Vasto (clicca qui) o sul numero di telefono messo a disposizione, forniremo il contatto lavorativo. Questa iniziativa che va ad aggiungersi a quelle già messe in atto, come la libreria sociale, e ad altre pronte ad esordire nelle prossime settimane, – conclude il responsabile CPI – vuole essere espressione di quella visione solidarista, fatta di concreto sostegno alla comunità, propria della nostra associazione e che rappresenta ai nostri occhi l'unica risposta effettiva alle innumerevoli difficoltà che la nostra nazione si trova ad affrontare in questo momento di gravissima crisi".