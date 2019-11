Cinque gare, cinque tappe nelle città d’Abruzzo e Molise per decidere il re dei 5 birilli. E per stabilire chi, in Prima, Seconda e Terza categoria, si qualificherà per il Gran Finale: la competizione che, in chiusura della stagione agonistica, assegnerà i titoli nazionali individuali di tutte le categorie maschili e femminili: una maratona che vedrà coinvolti oltre mille giocatori, i migliori di ogni regione.

Si è svolta a Vasto lunedì la seconda tappa del campionato regionale delle categorie Prima e Terza, i cui match si sono disputati rispettivamente sui biliardi dei circoli L’Ateneo di via dei Conti Ricci e Golfo d’Oro di via San Lorenzo. A Termoli le gare della Seconda categoria.

Cicchetti in finale - In Prima categoria sugli scudi Guido Cicchetti: 36 anni compiuti proprio oggi, isernino, il capitano della squadra L’Ateneo Vasto conquista la finale della tappa vastese superando, in sfide combattute colpo su colpo fino all’ultimo birillo, il pescarese Di Bernardo e poi l’aquilano Pagliariccio.

Finale emozionante, risolta nelle stoccate conclusive del terzo e decisivo set dal teatino Tony Di Battista. Con questo risultato, Cicchetti, campione regionale al termine della scorsa stagione agonistica, si candida a ricoprire un ruolo di primo piano anche quest’anno. Mancano altre tre gare per decidere i campioni regionali di Prima, Seconda e Terza categoria e per determinare i qualificati per Saint Vincent.

I vastesi in lizza nei campionati individuali: Remo Potalivo (1^ categoria), Nicola D’Aloisio (2^ categoria), Fernando Iacovitti (2^ categoria), Alessandro D’Aloisio (3^ categoria), Donato Olivieri (3^ categoria), Guido Potalivo (3^ categoria) e Antonio Sigismondi (3^ categoria).

Campionato a squadre - Intanto, nel campionato abruzzese a squadre, dopo un girone d’andata al di sotto delle aspettative, le due formazioni vastesi, Golfodoro Vasto e L’Ateneo Vasto, inseguiranno fino al 15 maggio la qualificazione ai play-off.