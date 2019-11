"Non ho partecipato alla selezione, perché io e altri ufficiali ne abbiamo chiesto l'annullamento in autotutela".

Lo afferma il tenente Luigi La Verghetta della polizia municipale di Vasto. L'amministrazione comunale ha indetto il concorso per individuare il nuovo comandante dopo le dimissioni di Orlandino Carusi. [l'articolo]

"Io e altri 7 tenenti, compresi coloro che hanno risposto al bando - spiega La Verghetta - abbiamo chiesto l'annullamento perché il nostro legale, l'avvocato Andrea Bracone, ritiene illegittimo l'avviso di gara in quanto emanato da un organo non competente a farlo, in violazione della legge regionale che regola la materia. Analoga istanza è stata presentata dal sindacato Diccap. Tra me e il Comune di Vasto attualmente non c'è nessuna vicenda legale".