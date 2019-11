Dopo la pesante sconfitta a Teramo, della quale la Pallamano Vasto non ha voluto rilasciare dichiarazioni, la squadra Vastese riceve un’altra sconfitta nel campo neutro di Chieti contro il Pescara. Al Pala Filomena i ragazzi di mister Bevilacqua perdono 29 a 15 e reggono solo tempo. Dopo il primo tempo terminato 14-11 per i locali, la panchina ridotta dei biancorossi e il calo di forma di alcuni componenti importanti, pesano sulla schiena dei biancorossi che nel secondo tempo segnano solo 4 goal.

A fine partita l'allenatore vastese Cesare Bevilacqua è stato chiaro: "Non conto il risultato di Teramo, siamo andati lì decimati e loro hanno dimostrato di essere nettamente più forti. Certo non avremmo vinto, ma è anche vero che in certe partite bisogna dimostrare di potercela fare pur dovendo fare i conti con una rosa non al completo. Contro il Pescara abbiamo provato a fare bene, ma nel secondo tempo eravamo distrutti e non siamo riusciti a giocare come volevamo. Mi dispiace perdere cosi, ma chi ci tiene a questa squadra sa che non può rimproverarle nulla". La Pallamano Vasto tornerà a giocare il 7 Marzo a L'aquila, mentre tornerà tra le proprie mura il 14 Marzo contro il Chiaravalle.

I tabellini

Handball Club Pescara: Gorilla, D'Elia, Passeri, Buccione, Sabatini, Mucci, Di Fonso, Fierro, Villone, Cozzi, Nardinocchi, Rinaldi, Mosca, Tornincasa. Allenatore: Matkovic

Pallamano Vasto: Gaggini, Bevilacqua C.(3), Ruffilli(4), Di Casoli (4), Arditelli, Rosati (1), Crisci, Bozzelli, Bevilacqua D. (2), Squeo (2). Allenatore: Michele Bevilacqua