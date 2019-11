Il signor Giuseppe, ogni volta che deve accompagnare il proprio figlio disabile a casa o fuori è costretto a fare il giro fuori dall'isolato.

L'ingresso idoneo ai disabili, infatti, è sul retro dell'abitazione in via delle Magnolie, ad appena pochi metri di distanza dal principale, ma i due ingressi sono collegati da un senso unico che non permette di risalire verso il retro, per cui il signor Giuseppe è costretto ogni volta a rifare il giro fuori dall'isolato. Il tutto, ovviamente, più volte al giorno. Con un figlio disabile e l'età che avanza, un disagio non da poco.