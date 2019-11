Manifestazione sospesa, ma non annullata, quella voluta dal sindaco di Lentella, Carlo Moro, per protestare per le condizioni della strada provinciale Trignina, che collega il paese all'omonima statale 650. Moro, infatti, dopo aver intimato alla Provincia un intervento tempestivo per motivi di sicurezza, aveva annunciato un'azione di protesta con blocco della statale 650 per il giorno 7 marzo (qui l'articolo).

Stamattina, però, un dirigente Anas ha effettuato un primo sopralluogo lungo la provinciale e contestualmente è stato convocato per il 10 marzo un tavolo regionale, a L'Aquila, per discutere del problema. Convocati Anas, Regione e Comune. In attesa di verificare gli esiti dell'incontro, quindi, Moro ha temporaneamente sospeso la protesta in programma, che ovviamente sarà presa di nuovo in considerazione, qualora il tavolo aquilano non porterà i risultati sperati.