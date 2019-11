Si è svolto questa mattina presso l'assessorato alla Salute a Pescara l’incontro tra i sindacati, la fondazione Padre Alberto Mileno, i dirigenti delle Asl e della Regione convocato per discutere sullo sblocco dei pagamenti da parte delle Asl per le prestazioni di riabilitazione erogate dalla fondazione.

Come riferito dalla Fp Cgil e Uil Fpl, durante l’incontro Angelo Muraglia, direttore sanitario della Asl, ha sollecitato le aziende sanitarie e la fondazione ad adoperarsi per un accordo, "unico strumento, allo stato attuale, per permettere una soluzione reciprocamente soddisfacente, volta a concludere in tempi rapidi la spinosa faccenda".

Da parte loro, le organizzazioni aziendali Fp Cgil e Uil Fpl presenti alla riunione, hanno evidenziato la condizione "non più tollerabile" in cui versano i lavoratori, aggiungendo che "certe iniziative e certe prese di posizione sono poco opportune per la risoluzione delle problematiche in essere" e, quindi, hanno auspicato "che le parti tornino a confrontarsi, entro dieci giorni, senza falsi preconcetti, per uscire definitivamente dall’attuale momento di difficoltà economica e finanziaria".

Al termine dell'incontro alcuni rappresentanti sindacali hanno espressamente chiesto ai dirigenti della fondazione di saldare al più presto le spettanze arretrate agli operatori.