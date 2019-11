A cinque partite dal termine della stagione, le quattordici formazioni del campionato juniores d’Elite ieri pomeriggio sono scese in campo per affrontare le rispettive avversarie. La Vastese di mister Di Martino in casa è riuscita a siglare il colpaccio ai danni della Renato Curi Angolana, battendo la capolista del girone 3-2 in una partita combattuta e bella da vedere. I casalinghi al 30’ del primo tempo vanno sotto di un gol a causa di una distrazione difensiva (0-1). Nella ripresa al 20’ Del Borrello di testa realizza il pareggio su assist di Di Laudo (1-1). Passano cinque minuti e la Renato Curi Angolana si rifà avanti, realizzando il 2-1. Il vantaggio ospite dura solo cinque minuti e al 35’ Del Borrello su punizione trova il suo secondo gol della partita e porta i conti alla pari (2-2). Al 35’,poi, è ancora protagonista Del Borrello che stavolta serve Di Laudo il quale, con un pallonetto, scavalca l’estremo difensore avversario e segna la rete del definitivo 3-2. Vittoria di carattere e cuore quella dei vastesi che escono dal tunnel e regalano una grande gioia al proprio mister.

Risultato, quello della sfida di Vasto Marina, che fa comodo al Cupello, ma quest’ultimo spreca l’opportunità di accorciare sulla capolista, pareggiando 4-4 contro il Delfino Flacco Porto. I ragazzi di mister Panfilo Carlucci (in tribuna per squalifica) giocano un primo tempo superlativo e con Marchioli al 18’ vanno in vantaggio. Il giovane giocatore rossoblu dalla destra si accentra verso l’area e carica un destro che infila la palla sotto l’incrocio dei pali. Un gol bellissimo. Quattro minuti più tardi arriva il raddoppio firmato da Rossi. Dalla sinistra il cupellese fa partire un tiro-cross che attraversa tutta l’aria avversaria, per poi finire in porta. A dieci minuti dalla fine del primo tempo, è ancora il Cupello ad avere in mano le sorti della partita e con Tucci segna il 3-0. Su una punizione dello stesso dalla sinistra, il giocatore con la maglia numero sette scaraventa l palla in porta. Anche questo un gran bel gol. Nella ripresa il copione cambia. Marchioli e compagni ‘se la prendono comoda’ e calano d’intensità e attenzione. Gli ospiti- sino a quel momento in ombra- ne approfittano e accorciano le distanze su un errore difensivo dei casalinghi (3-1) al 57’. Ma la partita si riapre dodici minuti più tardi grazie al gol di Antonioni che sfrutta il salto a vuoto di Cinquina ed ha il tempo di stopparla, calciare e segnare. Al 30’, poi, Marchioli pare volerla chiudere e, dopo un rimpallo della difesa, si trova tra i piedi il pallone. Con sicurezza calcia in porta e la sfera prima sbatte sul palo e poi s’infila in porta (4-2). Sembra essere finita, ma non è così. Al 34’ Lenelli trova la rete del 4-3. Nel finale il Cupello soffre e non poco. Gli ospiti credono nel pareggio e riescono ad ottenerlo quando un lancio lungo serve Antonioni e quest’ultimo beffa Capitoli con un pallonetto (4-4). Ma il match potrebbe decidersi proprio nell’ultimo minuto di gioco. L’arbitro infatti assegna un rigore a favore dei casalinghi. Dal dischetto Luciano può regalare la vittoria ai suoi, ma il suo tiro è troppo centrale e Pisano lo respinge senza troppi problemi. Arriva immediatamente il triplice fischio e i cupellesi increduli tornano negli spogliatoi consapevoli che mister Panfilo Carlucci avrà più che qualcosa da dirgli. Due punti persi e tanta amarezza per una vittoria che non è arrivata e che i cupellesi avrebbero voluto dedicare al presidente Oreste Di Francesco, in ospedale sieri per un attacco di febbre acuta.

Non commette passi falsi, invece, l’U.S. San Salvo di mister Di Nardo che a Francavilla batte 3-1 i casalinghi grazie alle reti di Colitto, La Rivera e Tiberio. Con questo risultato i bianco blu si portano a meno tre dalla seconda in classifica, il Cupello, e scavalcano proprio gli avversari di ieri. Sconfitta pesante quella ricevuta dal Vasto Marina ieri a Montesilvano per affrontare l’Acqua e Sapone. I ragazzi di mister Baiocco, ancora in emergenza, escono sconfitti 5-1. Per i vastesi in gol Monachetti nel finale del primo tempo, con la rete che accorcia le distanze e manda entrambe le squadre negli spogliatoi con il risultato di 2-1. Nella ripresa il Vasto Marina ha qualcosa da recriminare all’arbitro. Infatti Ciccotosto cade nei pressi dell’area di rigore, ma l’arbitro afferma che si tratta di punizione e non di rigore, tra le proteste degli ospiti. Successivamente viene espulso Forte per doppia ammonizione e con l’uomo in meno il Vasto Marina subisce al 20’ il 3-1 e nei minuti finali della partita le due reti del definitivo 5-1. Ormai il campionato dei vastesi è compromesso e la lotta al vertice che li vedeva protagonisti fino ad alcune settimane fa, è storia passata. Certo è che non hanno aiutato in questo periodo le tante assenze che non hanno permesso a mister Baiocco di schierare la sua migliore rosa. Anche ieri il mister vastese non ha potuto contare su D’Alessandro, Iabbrozzi, D’Ottavio, Canosa, Santoro, Montesanto.

Tutti i risultati dagli altri campi

Acqua e Sapone-Vasto Marina 5-1

Cupello- Delfino Flacco Porto 4-4

Miglianico-Spal Lanciano 1-1

S.Anna-D’Annunzio Marina 1-4

Vastese- Renato Curi Angolana 3-2

Sambuceto- River Casale

Francavilla-San Salvo

La classifica aggiornata

Renato Curi Angolana 46

Cupello 40

San Salvo 37

Francavilla 34

Vasto Marina 31

River Casale 31

Il Delfino Flacco Porto 31

Spal Lanciano 30

Sambuceto 27

Acqua e Sapone 26

Vastese 25

Migliancico 22

D’Annunzio Marina 17

Sant’Anna 12

Per quanto riguarda, invece, il campionato juniores provinciale, il Vasto Calcio è risucito a vincere senza problemi in casa del Real Caldari, battendo 6-0 i casalinghi grazie ad un poker realizzativo del solito Polisena (capocannoniere della sqadra vastese) e ai gol di Finamore e d’Ascanio. Il Casalbordino, invece, pareggia 1-1 in trasferta contro la Maiella Calcio perdendo ancora una volta terreno dalla capolista che ora dista cinque punti. Vincono inoltre la Virtus Ortona (2-3 contro il Fara San Martino), il San Vito (2-0 in casa del Tre Ville), il Mario Tano (2-1 in casa contro il VillaSanta Maria) e lo Sporting Casoli (1-0 in casa della Valle del Foro).

La classifica aggiornata

Mario Tano 35

S. Vito 35

Vasto Calcio 35

Virtus Ortona 31

Casalbordino 30

Sporting Casoli 29

Fossacesia 28

Maiella Calcio 19

Villa S. Maria 17

Valle del Foro 15

Tre Ville 10

Fara San Martino 7

Real Caldari 1