Si è giocata la nona giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone d´élite per il titolo regionale- Il River Casale batte la D´Annunzio Marina e allunga a +3 sulla R.C. Angolana, fermata sul 2-2 dal Poggio degli Ulivi, e a +5 sul Pineto, sconfitto per 3-2 dalla Caldora; nelle altre gare pirotecnico successo del Cologna sul campo dell´Amiternina, mentre la Bacigalupo supera tra le mura amiche la Marsica.

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: River Casale 22, R.C. Angolana 19, Pineto 17, Caldora e D'Annunzio Marina 15, Cologna 13, Poggio degli Ulivi 10, Bacigalupo 7, Amiternina 5, Marsica 2.



Giovanissimi girone d´élite per il titolo regionale- Nel posticipo di lunedì colpo esterno dell'Olympia Cedas (2-1 sul terreno dei Delfini Biancazzurri). Larga affermazione del Celano che regola con un secco 3-0 il Cologna e rimane in vetta insieme al Poggio degli Ulivi e alla Virtus Vasto, vittoriose di misura contro R.C. Angolana e San Nicolò; bene anche la D´Annunzio Marina che piega il River Casale e continua il suo bel campionato.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Celano, Poggio degli Ulivi e Virtus Vasto 19, D'Annunzio Marina 16, Olympia Cedas 15, River Casale 11, Delfini Biancazzurri 10, Cologna 8, R.C. Angolana 7, San Nicolò 6.



Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo- Finisce 2-2 il big match tra Sporting Casoli e Manoppello Arabona, ne approfitta il Fossacesia che sbanca Loreto Aprutino e si avvicina alle due battistrada; nella lotta per non retrocedere vince il Ripa (1-0 sulla Spal Lanciano), mentre il Francavilla e la Virtus Vasto perdono contro Miglianico e Giovanile Chieti e scivolano al terz'ultimo posto in classifica.

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Manoppello Arabona 19, Sporting Casoli 15, Fossacesia 14, Miglianico e Ripa 12, Spal Lanciano 11, Francavilla, Giovanile Chieti e Virtus Vasto 10, Acqua e Sapone 8, Lauretum 3.



Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo- Il Lauretum pareggia a Fossacesia e vede avvicinarsi la Bacigalupo, corsara con un secco 4-1 sul campo del Manoppello Arabona; chiudono il quadro del 9° turno le tre vittorie, tutte pesantissime nella lotta per non retrocedere, di Atletico Montesilvano, Giovanile Chieti e Penne che piegano i Quattro Colli, la Caldora e la Gladius.

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Lauretum 23, Bacigalupo 21, Manoppello Arabona 14, Gladius 13, Fossacesia 12, Penne 11, Francavilla 10, Quattro Colli 7, Giovanile Chieti 6, Caldora 5, Atletico Montesilvano 4.

Per quanto riguarda, invece, le sfide che hanno visti impegnati i ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto, ecco in sintesi cosa è accaduto nei campi.

Allievi sperimentali: Marsica-Bacigalupo (2-1)- Si interrompe dopo 8 risultati utili consecutivi la striscia positiva degli allievi sperimentali della Bacigalupo, battuti per 2-1 sul campo della Marsica. Brutta prestazione dei vastesi che non hanno giocato bene, raccogliendo una sconfitta che mancava da più di tre mesi; il gol del momentaneo pareggio ospite è stato messo a segno da Di Virgilio. Si cercherà di migliorare nelle prossime giornate, con l´obiettivo di crescere soprattutto in vista del campionato regionale da disputare il prossimo anno.



Allievi regionali: Bacigalupo-Marsica (3-2)- Bella vittoria tra le mura amiche per gli allievi regionali della Bacigalupo che piegano con il punteggio di 3-2 la Marsica. I vastesi, dopo esser andati in svantaggio, sono riusciti a segnare tre reti con Natarelli (doppietta) e Marzocchetti; nel finale gli ospiti accorciano le distanze, con la gara che termina così 3-2. Successo importante per la squadra di mister Maurizio Baiocco che conquista 3 punti preziosi; nel prossimo turno altro impegno interno per la Bacigalupo che ospiterà il Poggio degli Ulivi (domenica 8 marzo alle ore 10.30 a Vasto Marina).



Giovanissimi regionali:Manoppello Arabona-Bacigalupo (1-4)- Successo pesantissimo (il settimo consecutivo) per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che offrono una delle migliori prestazioni stagionali e ottengono 3 punti d´oro sul difficile campo del Manoppello Arabona. Buon primo tempo dei vastesi che, dopo aver sciupato un paio di occasioni, sbloccano il risultato al 30´ con un intelligente tiro di punta di Farina; i padroni di casa rispondono e al 32´ trovano l´immediato pareggio con Di Renzo, la Bacigalupo però non ci sta e al 35´ si riporta in vantaggio ancora con un gol di Farina, questa volta a segno con un perfetto pallonetto.

Nella ripresa la squadra di mister Luigi Menna fallisce alcune opportunità per chiudere subito il match. Il Manoppello Arabona, pur non creando particolari pericoli agli avversari, sembra restare in partita, ma al 64´ subisce la terza rete della Bacigalupo, firmata da Lavacca che è bravo ad accentrarsi e a battere il portiere locale. Al 70´ arriva anche il poker dei vastesi: devastante iniziativa di Santilli che fugge sulla fascia destra e scarica per l´accorrente Benvenga che tira al momento giusto e sigla il gol del definitivo 4-1. Ottima prova della squadra di mister Luigi Menna che conquista la settima vittoria consecutiva su un campo ostico come quello di Manoppello: ora però è vietato abbassare la concentrazione perchè mercoledì (alle ore 17.30 a Vasto Marina) si tornerà subito in campo per l´impegno interno contro l´insidioso Francavilla.

Il tabellino

Manoppello Arabona-Bacigalupo 1-4 (1-2)

Reti: 30´ Farina (B), 32´ Di Renzo (MA), 35´ Farina (B), 64´ Lavacca (B), 70´ Benvenga (B).

Bacigalupo: Roberti, Santilli, Dragonetti (Rossi), Plescia, Catalano, Ciccotosto A., Cieri, Ali, Farina (Benvenga), Nuozzi (Antenucci S.), Lavacca (Ciccotosto C.). All. Menna

a cura di Loris Napoletano