Per il secondo anno consecutivo, al via il ‘Marzo Rosa’, contenitore di eventi dedicati all’universo femminile e alle riflessioni sulla condizione della donna nella contemporaneità. A San Salvo dal 6 marzo una serie di appuntamenti organizzati e promossi dall'amministrazione comunale e dall’assessore alle politiche sociali Maria Travaglini. Il primo in programma si terrà questo venerdì alle ore 17.30 presso il Gabri Park Hotel di San Salvo .

“Una settimana come un’altra” è il titolo dell’incontro che prende questa denominazione dal medesimo nome del libro di Natalya Baranskaya, il quale in maniera originale descrive a suo modo ogni giorno settimanale in relazione alle diverse mansioni svolte da sette donne durante l’arco della settimana. In relazione al testo della scrittrice, l’incontro si profilerà come una riflessione ‘ad alta voce’ sull’evoluzione della condizione femminile nella società contemporanea e darà voce alla lettura dei diversi monologhi interpretati da ‘sette donne del territorio’ come la stessa Travaglini ha spiegato. “ Gli interventi e le letture- ha ribadito l’assessore- interpretano i disagi di una donna impegnata a trecentosessanta gradi nei vari ambiti della società, partendo dalla famiglia e dal lavoro e che, tuttavia, con grandi sacrifici riesce a portare avanti». Monologhi accompagnati e scanditi dal ritmo del tango (con la partecipazione straordinaria dei maestri Stefano e Claudia, accompagnati al pianoforte da Michele Taraborelli) quale dimostrazione dell’affiatamento necessario in ogni rapporto di coppia. A seguire, poi, il dibattito per ascoltare le voci degli intervenuti moderato dalla giornalista Paola Calvano. Ad interpretare i brani saranno Nausica Strever, Maria Antonietta Zinni, Anna Paola Sabatini, Maria Luisa Di Nucci, Marianna D’Aulerio, Anna Orsatti e Antonella Raspa, con la regia di Angelo Pagano.

Per quanto riguarda invece gli altri tre appuntamenti del ‘Marzo Rosa’, il 13marzo ci sarà un incontro ed un confronto sulla salute delle donne, il 21 marzo l’originale iniziativa dello scambio di saperi tra anziane e nuove generazioni al femminile presso i Centri Anziani e infine il 28 marzo la seconda edizione di “Donna in fiore”, estemporanea di pittura al femminile. In ognuno dei quattro incontri sarà possibile acquistare i 'biscotti della solidarietà', preparati e venduti al pubblico per l'iniziativa solidale 'Dalle donne per le donne', il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.