Si è conclusa sabato scorso l'edizione 2015 di Scuolavolley - 15° Trofeo Carichieti che ha visto sfidarsi 6 scuole superiori della provincia di Chieti: Istituto tecnico Commerciale e Geometri “E. Fermi”, I.S. Vittorio Emanuele II e IIS “Da Vinci – De Giorgio” di Lanciano, I.I.S. “Silvio Spaventa” di Atessa, Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele ed I.I.S. E. Mattei di Vasto. L'evento, organizzato del Cedas Sevel di Atessa, sotto l’egida del Comitato Regionale Abruzzo dello CSAIN (Centri Sportivi Aziendali Industriali), si è disputato presso dell’I.S. Da Vinci/De Giorgio ed il palazzetto dello sport di via Masciangelo in Lanciano.

I ragazzi del 4° e 5° del Mattei di Vasto, Miriana Berardi, Melissa Nozzi, Roberta Minicucci, Valeria Di Pasquale, Giorgio Spadaccini, Bruno Cavuoti, Luigi D’Ermilio, Cesario Acquarola, Francesco Zaccaria, allenati dalla professoressa Ada Mosca, si sono arresi solo in finale contro i pari età lancianesi. Grazie al secondo posto ottenuto la settimana scorsa dalla squadra del 1°-2°-3°, la scuola vastese si è aggiudicata la Supercoppa del torneo.

Grande festa durante la cerimonia di premiazione in cui gli organizzatori hanno voluto riservare un riconoscimento particolare a tutti i professori ed agli arbitri Giuseppe e Andrea Di Gregorio, Domenico D’Amario, Lorella Petrilli e Fabio Memmo.

“Archiviata con successo questa kermesse pallavolistica – commenta un soddisfatto Walter Di Gregorio, coordinatore delle attività sportive del Cedas Sevel – ci accingiamo a preparare il torneo studentesco di calcio a 5. Nel corso di questa manifestazione, che è già abbinata al Memorial Davide Orecchioni e professor Mario Scimia, accogliendo il desiderio espresso dai professori del Da Vinci-De Giorgio, ricorderemo Lorenzo Costantini, il giovane calciatore lancianese da poco scomparso.”