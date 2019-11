Domenica di gare in giro per l'Italia per gli atleti della Podistica Vasto. Da Margherita di Savoia a Treviso, la società del presidente Daniele Altieri è stata ben rappresentata in tante manifestazioni di carattere nazionale. Il più vicino a "casa" era Stefano Balzamo, cadetto della società biancorossa, che ha ottenuto un buon piazzamento nei 2500 del Campionato Regionale di Cross. Balzamo ha chiuso in 9'23'', piazzandosi al 12° posto assoluto.

Erano in gara nella 41ª edizione della Roma-Ostia, la mezza maratona più partecipata di Vasto, i veterani della Podistica Vasto, la coppia Maurizio Ronzitti e Annalisa Di Pietro, Maurizio Acquarola e il neo iscritto Massimo Bozzelli. Al traguardo sorrisi e medaglie per tutti e tre e in particolare per Ronzitti che ha piazzato il suo nuovo personale sulla distanza di 21 km., 1 ora e 24 minuti.

Nella 10km. Mare e Sale di Margherita di Savoia c'era un'altra coppia vastese, quewsta volta formata da made e figlio, con Carmela Rotunno e Alessandro Rotunno. Era invece al nord Nicolino Zuzu Catalano, che h partecipato alla Maratona di Treviso chiudendo in 2 ore e 48 minuti.

Soddisfatto il presidente Altieri per questa domenica in cui i podisti vastesi si sono fatti valere in giro per l'Italia. "Dopo Verona - commenta Altieri - un'altra bella domenica di gare e successi. Per questo 2015 abbiamo in programma diverse trasferte fuori regione, oltre alla partecipazione al Campionato Regionale del Corrilabruzzo 2015,con partenza l'8 Marzo a Rapino”.