Domenica amara per l'Audax Palmoli che torna dalla trasferta di Napoli con una sconfitta per 4-1. Le padrone di casa veleggiano nelle parti alte della classifica e hanno fatto valere le loro qualità per andare a conquistare tre punti importanti. Per le Panthers, dopo il pareggio conquistato nel recupero contro il Centro Ester, è uno stop che non complica i piani salvezza quando mancano 6 giornate al termine della stagione.

Nel primo tempo il Napoli ha sbloccato la partita al 22', con la rete di Cuomo, poi al 38' la perfetta punizione di Giuliano ha dato il raddoppio. L'Audax non si è data per vinta e ci ha provato in tutti i modi, riuscendo ad avere due buone occasioni con Di Ninni e Pasciullo su punizione. Ma, nella ripresa, sono state le padrone di casa a trovare subito il gol con Cuomo al 4'. Partita virtualmente chiusa e a nulla è servito il gol messo a segno da Bolognese al 15', perchè poi Asta, nel recupero ha fissato sul 4-1. Da registrare anche l'espulsione di Ferrelli che non sarà quindi a disposizione nella prossima sfida.

Domenica prossima l'Audax Palmoli ospiterà il Domina Neapolis per provare a fare punti che l'avvicinino alla matematica quota salvezza.