Brutta disavventura, ieri, per un'anziana di 80anni, raggirata e derubata nella stessa giornata; due soggetti di nazionalità italiana, infatti, si sono presentati alla sua porta, sostenendo che il figlio aveva comprato un computer, ma non l'aveva ancora pagato.

Di fronte alle titubanze della donna, i due hanno minacciato azioni legali, se non si fosse provveduto all'immediato saldo del conto, così l'anziana, accompagnata dai due truffatori, si è recata in banca, ritirando 2mila e 500 euro, per pagare un computer che però il figlio non aveva mai acquistato.

Inoltre, mentre la donna era impegnata a ritirare i contanti, dei ladri - presumibilmente in contatto con i primi truffatori - si sono introdotti in casa della stessa anziana, derubandola di contanti e oggetti di valore.

Sul doppio colpo indagano i carabinieri della Compagnia di Vasto, che hanno raccolto la testimonianza della donna ed elementi utili alle indagini, tra cui le riprese della videosorveglianza della banca dove la donna si è recata insieme ai primi due truffatori per ritirare il contante.