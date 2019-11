Nella prima gara dei playoff di serie D, la Bts Group festeggia il 3-1 inflitto al Venafro, in una gara ricca di emozioni. La squadra di coach Di Cesare è riuscita a trovare il passo giusto e ad archiviare la prima delle sei sfide che la vedranno protagonista di un finale di stagione ricco di impegni. Nel prossimo turno Colamarino e compagni dovranno vedersela in trasferta con la Teate Chieti (squadra incontrata due settimane fa).

Nella partita di ieri i rosso neri sono partiti bene, riuscendo a chiudere senza troppe difficoltà il primo set a proprio favore (25-15). Nella seconda frazione di gioco il Venafro inizia a carburare, ma i sansalvesi sono ancora più concreti in attacco e in ricezione non hanno grossi problemi. Anche il secondo set è della Bts San Salvo (25-21). Il terzo atto della partita è a favore degli ospiti che, dopo un minibreak iniziale (5-9), iniziano ad essere uniti tra le linee difensive e a muro. I padroni di casa ne risentono e in attacco non riescono a chiudere positivamente come sino a quel momento li era riuscito. Il Venafro avanza (16-20) e, dopo una risposta di carattere dei rosso neri (16-20), porta a casa il secondo set (20-25) riaprendo la gara. Il quarto set è caratterizzato da una grande prova di carattere dei casalinghi, più affamati e più aggressivi, con un Colamarino dei ‘bei tempi’, praticamente inarrestabile. Il Venafro ci prova a bloccare gli attacchi degli avversari (16-12) ma in ricezione e nei recuperi De Felice regala spettacolo e diminuisce le speranze avversarie. Il 24-19 lo realizza Bozzella con una schiacciata di potenza. I molisani rispondono (24-20) anche se ormai la gara sembra decisa e su un attacco dei nero arancio la palla esce e la Bts San Salvo festeggia. Davvero un ottimo avvio di playoff per coach Di Cesare ed i suoi ragazzi che ora dovranno ripetersi con le altre squadre. Il cammino comunque è ancora lungo e l’obiettivo in casa San Salvo è chiaro: vincere il campionato.