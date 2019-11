"Il Tar Pescara, con la decisione n. 90/2015, ha ritenuto l’integrità del risultato che aveva portato all’elezione del sindaco Giovanni Di Stefano e della sua coalizione. Evidentemente, e sul punto si attende la motivazione per la conferma, le violazioni di legge dedotte dall’avversario ricorrente sono state ritenute tutte insussistenti. È stata fatta così salva la chiara volontà popolare che ha espresso un inequivoco suffragio".

Così gli avvocati Gaetano Di Stefano e Vincenzo Mastrangelo, legali rappresentanti del sindaco di Fresagrandinaria, Giovanni Di Stefano, hanno commentato la decisione del tribunale amministrativo regionale che, il 26 febbraio scorso, ha rigettato il ricorso presentato da Lorenzo D'Alfonso e dalla sua lista, Per Fresagrandinaria (qui l'articolo), in relazione alla contestazione di alcune schede. La conta dei voti era finita 384 a 381 per Di Stefano.