Approvato a Bruxelles il progetto di parere presentato dall'europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Daniela Aiuto, Family Businesses Europe, di cui la stessa è stata relatrice.

Questi i contenuti principali del progetto: "Si raccomanda la migliore applicazione e messa in atto di misure a tutela delle donne al fine di evitare segregazioni orizzontali e verticali, discriminazioni salariali e di posizione (invisibilità e di prestanome), consentendo a entrambi i generi pari opportunità, diritti sociali e accesso alla salute; si sottolinea l'esigenza di tutelare il diritto delle donne alla successione, al pari degli uomini, nelle imprese familiari promuovendo una cultura di equità tra uomini e donne che valorizzi il ruolo imprenditoriale della donna nelle imprese familiari in posizioni manageriali, di responsabilità e leadership; si raccomanda la promozione della figura di madre-imprenditrice per garantire il diritto alla maternità e riconoscere agevolazioni economiche alle donne che intendono impegnarsi sui due fronti, familiare e societario; si raccomanda all'Unione europea e agli Stati membri di considerare e di inserire la tutela delle donne ogniqualvolta si legiferi in materia di imprese familiari".