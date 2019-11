Dopo Occhiello in Emilia Romagna lo scorso anno, è stata la città di San Salvo ad essere designata per ospitare il prossimo 12 Aprile la tappa ciclistica del campionato nazionale Uisp a cronometro individuale. Questa mattina, presso la sala consiliare del municipio, il sindaco Tiziana Magnacca - con la presenza degli assessori Oliviero Faienza (attività produttive) e Angiolino Chiacchia (allo sport), del presidente nazionale del ciclismo Uisp Davide Ceccaroni, del consigliere Uisp nazionale Umberto Capozucco e del presidente dell’associazione Velo Club San Salvo Tonino Magitti- ha tenuto una conferenza stampa per presentare quella che sarà una manifestazione che legherà insieme passione sportiva e promozione turistica.

“Sono davvero contenta che la nostra città possa ospitare un evento sportivo importante come quello del campionato nazionale ciclistico Uisp- ha spiegato la prima cittadina di San Salvo- durante la quale l’amore verso questo sport e la promozione turistica del territorio saranno un’unica cosa. Come amministrazione è da tempo ormai che ci stiamo muovendo in questa direzione e questa tappa sarà un ulteriore segno di un impegno e un interesse della città verso questo tipo di attività”. Un percorso di 6 km (da percorrere tre volte in gara) che verrà allestito nel lungomare della marina di San Salvo, vedrà gareggiare sette categorie diverse (di età compresa dai 18 ai 70 anni) e richiamerà a sé appassionati e amanti del ciclismo provenienti dalle regioni vicine e non solo. Proprio in questo periodo si stanno tenendo le qualificazioni Uisp in tutta Italia e, come lo stesso presidente Davide Ceccaroni ha specificato, “quasi sicuramente parteciperanno moltissimi atleti delle regioni più vicine (Abruzzo, Molise, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Lazio) anche se i numeri esatti non ancora li sappiamo. Quando organizziamo eventi come questo- ha proseguito Ceccaroni- la prima cosa che appuriamo è innanzitutto che il territorio sia non solo idoneo a gare sportive, ma che possa garantire anche servizi turistici. In questo, la città di San Salvo, ci è sembrata perfetta e credo senza ombra di dubbio che beneficerà di una grande partecipazione. In fondo la nostra associazione si occupa di questo: promozione sociale prima ancora di quella sportiva”.

La scelta del percorso non è stata fatta a caso, come il presidente dell’associazione Velo Club San Salvo ha spiegato “Il lungomare di San Salvo ci è sembrata la zona più adatta ad ospitare un evento come questo sia per quanto riguarda motivi logistici- l’area adibita al parcheggio dei mezzi è uno di questi ad esempio- che per la bellezza paesaggistica”. Da quanto detto questa mattina, la delegazione Uisp si è già messa in contatto con diversi alberghi della zona e nei prossimi giorni verranno stipulati e presentati pacchetti turistici ideati e pensati per accogliere il maggior numero di persone possibili. ‘Quando lo sport vuol dire fare anche turismo’ si potrebbe dire e questo è il caso. In palio, per quanto riguarda le gare in programma, ci sono sette ‘maglie’ di valore nazionale, una per ogni categoria (A1/18-32 anni, A2/33-39 anni, A3/40-47 anni, A4/48-55 anni,A5/56-62 anni, A6/63 anni ed oltre, femminile).

Non è comunque la prima volta che l’Abruzzo ospita una competizione Uisp- due settimane fa a Pescara si è tenuta la tappa Ciclo-Cross- così come per la città di San Salvo che nel 2013 ospitò la prestigiosa tappa del Giro d’Italia.