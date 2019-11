I 20 anni dell'associazione culturale L'arte in movimento, diretta da Annamaria Di Giacomo, sono stati festeggiati con un Galà di Danza presso l'auditorium Tito Molisani di Casalbordino. Tanti le protagoniste di questo appuntamento che sono salite sul palco per "raccontare" attraverso la danza una storia lunga 20 anni: Laura Aquilano, Maria Chiara Barbetta, Federica Benedetti, Alice Bergantino, Carola Bucciarelli, Francesca Carlucci, Alessia Cericola, Chiara Ciccotosto, Gaia Cordisco, Sara De Cinque, Paola Della Penna, Luana Della Porta, Serena De Monte, Chiara Morena Del Re, Giulia De Re, Francesca Del Roio, Aurora Martino, Alessandra D’Ippolito, Martina Di Tullio, Simone Di Tullio, Chiara Eleuterio, Benedetta Giuliante, Arianna Grasso, Valentina Gualtieri, Anna Maria Luciano, Caterina Luciano, Emily Marchioli, Francesca Marrone, Federica Massa, Gina Maria Massa, Giulia Rose Massa, Irene Massa, MariaLorena Massa, Michela Massa, Nicole Massa, Fiorenza Monachetti, Roberta Monachetti, Gessica Natale, Ilaria Pettinari, Alessia Porcino, Martina Sallese, Lorenza Saraceni, Arianna Scalise, Giorgia Spinelli, Cristina Staniscia, Monica Tiberio, Enrica Troiano, Ilenia Vitullo, Ludovica Zimarino, Dalila Zinni.

Annamaria Di Giacomo, insegnante e coreografa, ha voluto ringraziare tutte le ragazze che sono cresciute con l'associazione e non è mancata la commozione quando ha chiamato sul palco alcune delle sue allieve che hanno collaborato per la riuscita dello spettacolo. Il sindaco Remo Bello ha elogiato il lavoro svolto in questi anni, formulando i migliori auguri alle allieve e donando una targa ricordo alla Di Giacomo per "la costante attività profusa nei 20 anni di presenza a Casalbordino".