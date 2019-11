Dopo le forti critiche arrivate giovedì scorso da Confindustria e Assobalneari (qui l'articolo), è arrivata la replica dell'assessore comunale Marco Marra, per il quale il convegno dal tema Parco della Costa Teatina, turismo ambientale e piano demaniale marittimo, è stato sostituito da "tutt’altro convegno déjà vu: il Parco terrorizza lo sviluppo, a partire dal direttore del dipartimento Trasporti, mobilità, turismo e cultura della Regione Abruzzo, Giancarlo Zappacosta, che ha approfittato di quella sede, per informarci che l'ufficio Iat – Informazione Accoglienza Turistica di Vasto - verrà inglobato dall'Agenzia per la Promozione Culturale di via Michetti".

A tal proposito Marra ha tenuto a sottolineare: "Intuibile da chiunque l’inutilità del servizio Iat presso una struttura per nulla accessibile al turista, per la sua locazione periferica. Senz’altro è argomento che riprenderemo nelle sedi opportune tra Regione Abruzzo e Comune di Vasto. Peccato però non aver sentito indignazione da parte dei presenti operatori turistici, né tanto meno dalla dottoressa Ronzitti, rappresentante provinciale di Assobalneari, che invece ha saputo polemizzare su una perimetrazione 'calata dall’alto' e che 'ingessa gli operatori turistici'".

Sulla questione, per Marra, "ci vuole onestà intellettuale e politica: la perimetrazione (quella approvata dal Consiglio comunale di Vasto riguardante il territorio di sua competenza) è stata oggetto di discussione politica per lungo tempo, durante il quale l’amministrazione comunale ha dato trasparenza e informazione, organizzando convegni e incontri pubblici dove tutti gli stakeholders sono stati invitati, oltre i vari dibattiti organizzati da partiti politici, dalle stesse associazioni di categoria o ambientaliste. Mai vista la presenza di Assobalneari, mai sentite in nessun luogo, le sue osservazioni".

"Il tono e le riflessioni che sono uscite dal convegno di Confindustria, - ha sottolineato l'assessore - per chi da anni segue il dibattito pubblico sul Parco, erano le stesse di almeno 4 anni fa e un'associazione di categoria turistica come Assobalneari Abruzzo, a meno che non sia usata a strumento degli associati del petrolio di Confindustria, avrebbe già dovuto superare questa fase di 'favorevoli e contrari', perché nel frattempo si è andati avanti e il commissario De Dominicis ha il sacrosanto dovere di portare a termine il suo impegno, come sappiamo sta facendo".

In conclusione, Marra ha rivolto un invito ad Assobalneari di Chieti, ovvero quello di "adeguarsi alla realtà del Parco Nazionale della Costa Teatina, aggiornarsi su cosa comporta un Parco, seguendo le buone prassi che in Italia non mancano, e da quelle esperienze contribuire positivamente alla zonizzazione e al futuro Piano di gestione. Il dialogo non mancherà. Il Parco si farà e sarà un opportunità anche per chi non ci crede".