Continua a vincere la Vastese calcio a 5 e a mantenersi al secondo posto in classifica alle spalle della capolista Paglieta. Nella sfida di ieri in casa del Casalbordino i biancorossi allenati da mister Porfirio si sono imposti con il punteggio di 8-3 dopo una partenza in salita. Infatti la prima rete è di marca casalese, con uno schema da calcio d'angolo sfruttato alla perfezione. Tempo pochi minuti e la Vastese si porta in vantaggio con le reti di Scafetta, impiegato spesso da pivot vista l'assenza di Cocchini (out dalla prima di ritorno) e Bozzelli. A quel punto i vastesi dilagano, andando a segno altre 6 volte, 4 nel primo tempo (Scafetta, Cassone, Ruggiero e Spadaccini), e due nella ripresa (altri due gol di Scafetta).

Dopo la vittoria all'esordio la società vastese festeggia di nuovo anche con la squadra dei pulcini che, nella seconda giornata, vincono a Sant'Eusanio per 7-1, con 4 reti di Porfirio, 2 di Targaglia e una di Benkheraik. I baby biancorossi si piazzano così al comando del girone D del torneo regionale di categoria.