Vince e convince la Pro Vasto femminile contro il Porto Sant'Elpidio nel match della domenica mattina. Le ragazze di mister Di Martino sono riuscite a chiudere la pratica vincendo 2-0, grazie ad un’ottima prestazione di gruppo e dominando interamente la gara. Decisive le reti di Di Francesco e della solita Di Viesti nel finale.

La partita- Primi dieci minuti della gara nei quali partono subito forte le padrone di casa, iniziando a prendere le misure per cercare di costruire occasioni valide in attacco. Il primo tiro in porta è però delle ospiti che comunque non impensieriscono la tenace Pavan trai pali e la palla finisce alta sopra la traversa. Al 15’ le biancorosse si fanno avanti con Litro che dalla destra carica il tiro, ma la palla non centra lo specchio della porta ed esce fuori. Un minuto più tardi il portiere delle bianconere commette una disattenzione, prendendo con le mani un retropassaggio difensivo. Così Di Viesti si trova davanti una buona occasione, battendo una punizione da dentro l’area, respinta senza problemi dalla barriera. Oltre a far bene, le vastesi sprecano anche come succede al 24’ quando Mazzatenta riesce a scavalcare con un pallonetto il portiere avversario, ma le compagne non si fanno trovare pronte e l’azione si conclude con un nulla di fatto. Al 24’ è ancora la Pro Vasto a rendersi pericolosa con Di Viesti che carica un buon tiro dal limite dell’area, bloccato con sicurezza dalla Medori. Tre minuti più tardi è Smerilli a suonare la carica, sfiorando la rete del vantaggio ma la traversa le dice di no. Un minuto più tardi le vastesi sono di nuovo ‘all’arrembaggio’ grazie ad un colpo di testa di Di Viesti, anche quest’ultimo bloccato dal portiere avversario. Quando il gol sembra vicino per le padrone di casa, portier Pavan salva le sue compagne da un grande pericolo, andando a prendere la palla vicino all’incrocio dei pali e concedendo un corner alle avversarie. Infine, nei minuti finali della prima frazione di gioco, Santini carica il destro che manda la palla tra le braccia del portiere. Duplice fischio e squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa arriva il meritato vantaggio delle biancorosse quando Di Francesco, al quarto minuto, con un tiro al volo manda la palla in rete ed è 1-0. In precedenza mister Di Martino aveva spostato in avanti Di Viesti, mettendo in campo Di Foglio al posto di Santini. Malgrado il vantaggio, le biancorosse non mollano e continuano a cercare di alzare il ritmo, soprattutto in difesa, rimanendo alte e andando a pressare i difensori avversari con le due punte. Passano i minuti ed è ancora la Pro Vasto a dominare la partita con una serie di occasioni da gol. La rete del raddoppio non arriva ancora e al 28’ un clamoroso palo colpito dalle bianconere in contropiede fa tremare la retrovia casalinga. Gli ultimi minuti della partita sono caratterizzati da un'ansiosa attesa del fischio finale e dal timore,- fondato ma non verificatosi- che le ospiti possano agguantare un pareggio nel finale. Poi, in pieno recupero, Di Viesti spegne le speranze delle bianconere realizzando il definitivo 2-0 arrivato dopo una fantastica azione corale che ha permesso alla Litro (una tra le migliori in campo) di servire la compagna che, davanti alla porta, non ha potuto sbagliare. Un assist, quello della giocatrice biancorossa, valso come una rete. Triplice fischio e vittoria per la Pro Vasto che, senza ombra di dubbio, ha strameritato i tre punti.