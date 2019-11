Vittoria contro la Dannunziana e primato confermato. La BCC San Gabriele ha però dovuto lottare fino al quinto set (i parziali 25-20/21-25/13-25/25-22/12-15) per regolare la formazione pescarese a caccia di punti per risalire la classifica del girone playoff. A partire bene, infatti, sono state le padrone di casa che, anche nel secondo parziale, hanno fatto soffrire non poco Mariani e compagne. Sul punteggio di 1-1 le ragazze allenate da Ettore Marcovecchio hanno dato uno strappo alla partita, conquistando il set con un perentorio 25-13. Sembrava il preludio ad una vittoria senza troppi affanni ma la formazione di casa ha saputo ricompattarsi e portarsi sul 2-2.

Nel quinto e decisivo set la BCC San Gabriele è riuscita a costruire quel margine necessario per andare a conquistare la vittoria che vale 2 punti in classifica mentre le padrone di casa si sono dovute accontentare di un punticino appena.

"Le nostre avversarie - commenta Marcovecchio a fine gara - hanno sbagliato pochissimo e fatto le cose in maniera ordinata. Noi, invece, abbiamo sofferto con entrambe le palleggiatrici, Mariani e De Marinis, fallose ed imprecise nel servire la compagne". Segno più per la difesa, "che ha disputato un'ottima prova", mentre è apparso sottotono l'attacco, "soprattutto con Scampoli, apparsa un pò remissiva". Resta comunque la soddisfazione per altri due punti conquistati che permettono alle vastesi di continuare a guardare le avversarie dall'altro. Domenica prossima sarà tempo di scontro diretto, con la BCC San Gabriele che affronterà il Pratola, seconda in classifica e una delle squadre più in forma del momento. "Servirà tutt'altra prestazione rispetto a quella di oggi", annuncia coach Marcovecchio.

La classifica

20 BCC San Gabriele

15 Diobra Sambuco Volley

15 Volley Pratola '78

15 Antoniana Pescara

11 Pallavolo Teatina

11 Giulianova

6 Dannunziana Pescara

6 Bper Lanciano