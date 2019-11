Un weekend ricco di sfide nelle categorie di Prima, Seconda e Terza categoria. Per quanto riguarda i risultati di Prima, sabato pomeriggio il Monteodorisio di mister Ascatigno è riuscito a vincere ancora, stavolta ai danni dello Sporting San Salvo, quest’ultimo sconfitto in casa per 2-0. I bianco verdi sono andati in gol nel primo tempo al 30’ con Colaiacovo e nella ripresa, al 75’, con Madonna. Vince anche il Casalbordino senza troppa fatica contro l'Incoronata Calcio Vasto 3-1 e, sfruttando la sconfitta del Palombaro in trasferta contro il Marcianese (2-1), torna ad essere la capolista del girone. Vincono anche la Casolana (2-0 in casa contro lo Scerni), il Fresa Calcio (3-2 sulla Spal Lanciano) ed il Guastameroli ( 2-0 in trasferta contro il Real Montazzoli). Perde il Real San Giacomo, sconfitto dai ragazzi del Trigno Celenza per 1-0.

Tutti i risultati di Prima categoria girone B

Casolana-Scerni 2-0

Fresa Calcio-Spal Lanciano 3-2

Incoronata Calcio Vasto-Casalbrodino 1-3

Marcianese-Palombaro 2-1

Paglieta-Roccaspinalveti 1-2

Real Montazzoli-Guastameroli 0-2

Real San Giacomo-Trigno Celenza 0-1

Sporting San Salvo-Monteodorisio 0-2

La classifica aggiornata

Casalbordino 43

Palombaro 41

Real Montazzoli 36

Monteodorisio 36

Guastameroli 31

Marcianese 30

Trigno Celenza 30

Casolana 29

Fresa 29

Sporting San Salvo 26

Spal Lanciano 26

Roccaspinalveti 25

Scerni 22

Real San Giacomo 22

Incoronata Calcio Vasto 16

Paglieta 12

In Seconda è arrivato il primo pareggio della stagione per il G.S. Montalfano (0-0 in casa dell’Odorisiana), mentre il Real Montalfano ha ottenuto i tre punti battendo 2-0 il Gissi. Vincono anche il San Buono (0-1 in trasferta contro il Real Porta Palazzo), il Perano (3-0 in trasferta sul campo del Mario Turdo), il Castelfrentano (4-3 ai danni del Carunchio) ed il Mario Tano (2-1 in casa contro il Fossacesia). Pareggia inoltre il Piazzano in trasferta contro il Villa Scorciosa.

Tutti i risultati di Seconda categoria girone G

Castelfrentano-Carunchio 4-3

Mario Tano-Fossacesia 2-1

Mario Turdo-Perano 0-3

Odorisiana Calcio-Montalfano 0-0

Real Montalfano-Gissi 2-0

Real Porta Palazzo-San Buono 0-1

Villa Scorciosa-Piazzano 1-1

La classifica aggiornata

Gs Montalfano 49

Gissi 36

San Buono 35

Mario Tano 32

Real Montalfano 31

Piazzano 31

Perano30

Fossacesia 25

Odorisiana 24

Villa Scorciosa 23

Mario Turdò 20

Real Porta Palazzo 16

Castelfrentano 14

Carunchio 6



In terza categoria potremmo dire il ‘turno dei pareggi’. Nello scontro al vertice del sabato pomeriggio tra il Vasto Calcio e la capolista Real Carpinero Sinello finisce 1-1. Un punto a testa dunque tra le due compagini. Per gli ospiti a segno al 21’ D’Addario, mentre i casalinghi sono riusciti ad agguantare il pareggio all’88’ grazie alla rete di Monteferrante. Per quanto riguarda invece l’altro scontro al vertice, anche la Sangiovannese non è riuscita ad andare oltre il pari (0-0 contro il Casalanguida). Un pareggio, ma in questo caso ricco di gol, quello ottenuto dalla Dinamo Roccaspinalveti in casa contro il Lentella (3-3). Infine, pareggiano anche il Guilmi ed i Lupi Marini (2-2), nello scontro che le ha viste come rivali. Per il Real Liscia una sconfitta in casa contro la Virtus Tufillo (2-3) che porta con sè tanta amarezza visto al modo in cui è arrivata. Infatti i casalinghi, pur trovandosi sotto di due reti nel primo tempo, nella ripresa erano riusciti ad agguantare il pareggio dopo la reti di Marchione e Vitucci. A due minuti dalla fine, però, l'arbitro fischia un rigore a favore degli ospiti, tra il malcontento generale dei padroni di casa. Dal dischetto il Tufillo non sbaglia e conquista così la vittoria. Mentre è finita 1-1 la sfida che ha visto contrapposti il Pollutri e lo Sporting Vasto. I vastesi sono riusciti a passare in vantaggio nei primi minuti del secondo tempo grazie alla rete di Francesco Cipolla, ma poi i padroni di casa hanno agguantato il pareggio a metà ripresa.

Tutti i risultati di Terza categoria girone vastese

Dinamo Roccaspinalveti-Lentella 3-3

Guilmi-Lupi Marini 2-2

Pollutri-Sporting Vasto 1-1

Real Liscia-Virtus Tufillo 2-3

Sangiovannese-Casalanguida 0-0

Vasto Calcio-Real Carpineto Sinello 1-1

riposa: Real Cupello

La classifica aggiornata

Real Carpineto Sinello 39

Sangiovannese 35

Vasto 31

Casalanguida 28

Lentella 27

Virtus Tufillo 26

Dinamo Roccaspinalveti 22

Real Cupello 21

Guilmi 19

Pollutri 14

Sporting Vasto 11

Lupi Marini 10

Real Liscia 7