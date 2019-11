È stato un successo il debutto del musical La Bella e la Bestia portato in scena dalla compagnia Orizzonte Teatro. Tante le emozioni trasmesse dai ragazzi al numeroso pubblico presente in un Politeama Ruzzi tutto esaurito e che ha risposto con prolungati applausi, durante e dopo la rappresentazione. E dopo aver seguito l'ultimo mese di prove [clicca qui per i video], abbiamo partecipato alla prima e raccolto le impressioni a caldo dei protagonisti al termine dello spettacolo.



Questa sera domenica 1 marzo, alle 18, il secondo spettacolo, con una replica in calendario già per il prossimo 7 marzo, alle 21.

Corpo di ballo: Marianna Di Crasto, Umberto Marcucci, Alessandra Di Crasto, Sara Benedetto, Martina Ciuffreda, Angelica Maiello, Gabriele Benedetto, Simone Tiberio, Flavia Morati, Rosanna Pacchioli, Federico Goglione, Roberta Di Stefano.

Gli attori: Francesca Di Nunzio (Belle), Michele Bellano (la Bestia), Giorgio Goglione (Gaston), Giordano Mucilli (Tockins), Raffaele Riccio (Lumiere), Serena Biscotti (Mrs Brick), Maddalena Miri (Madame de la Grand Bouche), Giovanni Annese (Letonte), Andreana Cioffi (Babette), Chiara Goglione (Chicca), Nicola Sciascia (Maurice), Christian Capriati (Monsier d’Arque), Mariangela Cieri (Silly Girl Verde), Milena Maiello (Silly Girl Arancione), Ylenia Buonamico (Silly Girl Viola).

Regia: Giorgio Goglione e Raffaele Riccio - Scenografie: Raffaele Mucilli - Coreografie: Andreana Cioffi - Allestimento e supervisione: Francesca Di Nunzio - Organizzazione: Mariangela Cieri - Regia audio-luci: Francesco La Gioia - Aiuto scenografo: Marika D’Achille - Trucco di scena: Sabrina Della Gatta e Francesca Cimini - Make up della Bestia: Ercole Ranalli - Acconciature: G Stylist di Graziano Di Virgilio