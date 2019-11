Nella ventottesima giornata del campionato di Eccellenza un turno ricco di gol. Per quanto riguarda i risultati dai campi nei quali sono state impegnate le squadre locali, al comunale il Cupello inizia la gara non nel migliore dei modi e l’Alba Adriatica, invece, parte subito forte. Al quarto minuto gli ospiti riescono ad andare in vantaggio con Iachini che, su un cross dalla sinistra, colpisce la palla di testa e la infila in rete. I casalinghi fanno fatica inizialmente ad entrare in partita ed in difesa commettono anche qualche errore di troppo sino a quando, poi, la risposta dei rossoblu arriva nella ripresa. Infatti al 49’ l’arbitro fischia un calcio di rigore a favore del Cupello e dal dischetto Avantaggiato, come al solito, non fallisce (1-1). Da quel momento in poi ha inizio quella che sarà una vera e propria goleada. Infatti i cupellesi realizzano quattro reti consecutive: al 16’ Pendenza, al 20’ Luciano, al 22’ D’Antonio su rigore e al 36’ Quintiliani realizza il pokerissimo. Ma la partita non finisce qui, perché nel finale c’è tempo anche per un’altra rete, sempre su rigore, ma stavolta a favore dell’Alba Adriatica che va in gol con Di Massimo al 39’. Un altro importante risultato per i ragazzi di mister Di Francesco che oramai hanno confermato quello che risulta essere un fattore: al comunale fare risultato è davvero difficile. Il Cupello tra le proprie mura è imbattuto da oltre cento giorni ed ora sale a quota 40 punti, con due sole lunghezze di differenza da chi, come il San Salvo ad esempio, si trova nella zona playoff.



Per la Vastese, impegnata sul campo neutro di Castellano, un pareggio senza infamie e senza lode contro la Torrese. I biancorossi, riusciti ad andare in vantaggio al 25’ con il ritorno al gol di Soria, nella ripresa hanno subito il pareggio casalingo al 50’. Cinque minuti più tardi Bonuso ha avuto una grossa opportunità, ma a tu per tu con il portiere non è riuscito a trovare la porta. In quella che è stata una partita combattuta, pur senza troppe emozioni ed occasioni da gol, entrambe le squadre si sono battute fino alla fine in cerca della vittoria.Alla fine il risultato è stato di 1-1 e le due compagini si sono dovute accontentare di un solo punto. I biancorossi salgono quota 33 punti portandosi addosso una consapevolezza: con mister Vecchiotti la musica è cambiata e chissà cosa sarebbe accaduto se il tecnico vastese avesse preso in mano la squadra da inizio anno. Senza nulla togliere all'ex tecnico Precali, ma forse oggi le cose sarebbero andate in maniera diversa.



L’U.S. San Salvo commette un passo falso davvero inaspettato in casa del Capistrello, perdendo 2-0. Il vantaggio casalingo è arrivato nel primo tempo grazie al colpo di testa di Ceccarelli su un cross dalla sinistra, seguito dal raddoppio nella ripresa al 12’ di Venditti su assist di Gigli. Partita povera di occasione e con un San Salvo spento. Dunque mister Gallicchio ed i suoi ragazzi tornano a casa a pancia vuota. Un passo falso che potrebbe pesare e non poco in ottica playoff. I biancoblu vengono scavalcati in classifica dalla Torrese, pur avendo gli stessi punti. Ora Antenucci e compagni dovranno ritrovare al più presto la retta via, prima che sia troppo tardi.



Continua a non ottenere punti il Vasto Marina che all’Aragona deve arrendersi per 2-0 contro un motivato Francavilla che è riuscito ad andare in rete prima con Di Properzio nel primo tempo e successivamente, nella ripresa, con Lalli al 12’. Per quanto riguarda le altre partite, vince l’Avezzano in trasferta 3-1 sulla Renato Curi Angolana e si riconferma capolista del girone con un più due in classifica sul Paterno che in casa non perde punti e vince 2-1 con l'Acqua e Sapone di mister Naccarella. Buone notizie per il Sulmona che trova i tre punti contro il Martinsicuro in trasferta (0-1), mentre il Miglianico cade in casa del Montorio (1-0). Guardando alla classifica aggiornata, si avvicina il momento di iniziare a fare i conti con lo scarto tra la seconda e la quinta in classifica (attualmente ci sono dodici lunghezze di differenza, tre in più rispetto a quelle che permetterebbero alla quinta e alla quarta in classifica di poter entrare nei playoff- in questo caso il San Salvo e la Torrese). Se oggi fosse finito il campionato, infatti, a disputare i playoff sarebbero solo il Paterno ed il Francavilla.

I risultati della ventottesima giornata

Capistrello-San Salvo 2-0

Cupello-Alba Adriatica 5-2

Martinsicuro-Sulmona 0-1

Montorio-Miglianico 1-0

Paterno-Acqua e Sapone 2-1

Renato Curi Angolana-Avezzano 1-3

Torrese-Vastese Calcio 1-1

Vasto Marina-Francavilla 0-2

riposa:Pineto

La classifica aggiornata

Avezzano 55

Paterno 53

Francavilla 52

Torrese 42

San Salvo 42

Renato Curi Angolana 41

Cupello 40

Pineto 37

Miglianico 35

Vastese 33

Montorio 33

Martinsicuro 31

Capistrello 28

Acqua e Sapone 24

Alba Adriatica 23

Vasto Marina 16

Sulmona 11