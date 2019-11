Tornano alla vittoria gli Amici del Basket San Salvo dopo il turno di riposo osservato la scorsa settimana, battendo in trasferta 45-56 il Chieti basket. Una vittoria, quella ottenuta ieri sera, che mancava da tre partite (sconfitta con l’Airino, il Basketball Teramo e la Magic Chieti) e che ridà ossigeno ai ragazzi di coach Linda Ialacci in vista dei playoff. Buona la prestazione di Assogna (17 punti), tra le fila sansalvesi, mentre per i chietini in doppia cifra solo Picchieri (10 punti). La settimana prossima Celenza e compagni torneranno a giocare in casa contro il Nova basket Campli, squadra attualmente avanti di due punti in classifica e uscita vittoriosa ieri pomeriggio dal match casalingo contro il Basket Centro Abruzzo Sulmona con il risultato di 51 a 69.

Per quanto riguarda la partita, al Pala Tricalle partono subito forte gli ospiti i quali giocano un primo quarto davvero super e riescono a chiudere avanti 9-18. Nel secondo periodo un calo d’intensità dei bianco blu permette ai ragazzi di coach Tatasciore di ritornare in partita, così gli Amici del basket (sino a quel momento a uomo in difesa) decidono di passare a zona soprattutto per arginare il problema dei rimbalzi. Si va alla pausa lunga sul risultato di 25-27. Nel terzo periodo il Chieti basket continua ad alternare al pressing a tutto campo, una difesa a uomo e a zona, cercando di mischiare un po’ le carte in tavola e non dare punti di riferimento agli avversari. Nell’ultima frazione di gioco i sansalvesi trovano la marcia giusta e, a suon di canestri, si riportano avanti con un vantaggio di nove punti che, con il passare dei minuti, permette a ‘Borromeo and Friends’ di portarsi a casa i due punti. La partita finisce 45-56. Manca solo una giornata alla fine della stagione regolare ed il bello deve ancora venire. Nel pomeriggio le altre sfide in programma per la ventesima giornata del campionato di serie C regionale.

I Tabellini:

Chieti Basket: Di Nicola 5, Quarti 5, Marchetti 5, De Laurentiis , Palma Mat. , Palma Mar. , Montanaro , Pichierri 10, Ambrosini 9, Cinalli 3, Ippolito 6, Marino 2. All. Tatasciore

Amici Del Basket San Salvo: Tenishi , Koshena S. , Borromeo 12, Boccardo A. , Pappacena 9, BIasone 10, Koshena E. , Pasquini 5, Assogna 17, Celenza 3, DI Blasio NE. All. Ialacci