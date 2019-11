Vittoria contro Monteroni e matematica certezza della permanenza in serie B. Per la BCC Vasto Basket è una domenica di festa che si conclude con i giocatori a centrocampo a raccogliere gli applausi del pubblico. Al PalaBCC finisce 65-52 per i biancorossi contro un'avversaria certamente più quotata e che era a caccia di punti per il piazzamento playoff. La squadra del presidente Spadaccini, vista la concomitante sconfitta del Francavilla, avrebbe raggiunto ugualmente la quota salvezza, ma è chiaro che poter festeggiare con una bella vittoria ha reso particolarmente piacevole la conquista dell'obiettivo stagionale.

La cronaca. Le due squadre sono pronte a giocarsela a viso aperto e lo dimostrano sin dalle prime battute in cui si va avanti punto a punto. Gli ospiti provano a piazzare un mini-break (11-14), ma i biancorossi, in cui oggi manca Cordici per un fastidio al ginocchio, sono bravi a trovare il pari per ben tre volte, con Lagioia (tripla per il 14-14), poi con Mirone (16-16) e infine con Di Tizio (18-18), prima che Lagioia piazzi il canestro del vantaggio (20-18) con cui si chiude il quarto.

La BCC Basket è determinata e si ripresenta in campo con il primo canestro di Durini (22-18) e poi prova l’allungo che arriva fino al 26-18 (+8). Il Monteroni non sta certo a guardare ed è bravo a sfruttare qualche errore di troppo commesso dai vastesi che però, salgono a 34-27 con il canestro di Antonini. I pugliesi non si perdono d’animo e arrivano fino al -3 (37-34), prima dell’antisportivo fischiato a Paiano (fallo su Mirone) che però segna solo uno dei due tiri liberi assegnati (38-34). Nel finale gli ospiti sono più cinici e riescono a ricucire fino al -2 (39-37) con cui si va negli spogliatoi.

Al rientro in campo è Dipierro a tovare un primo canestro (41-37), prima che la BCC Vasto si spenga la luce. Tanta confusione in campo che ha l’effetto di lasciare strada libera al Monteroni che riesce a riportarsi avanti (41-43). I biancorossi ci mettono troppo a scuotersi e, eccezion fatta per un libero di Dipierro, il canestro arriva solo a 3’20’’ dalla fine con Mirone. A 2’50’’ Lagioia commette il quarto fallo e coach Di Salvatore lo richiama precauzionalmente in panchina. Il quarto si chiude con il canestro di Mirone (46-43).

Ultimi dieci giri di lancette che si aprono con la partenza sprint targata Durini (48-43) e poi con la tripla di Di Tizio (51-43). Mirone, nella sua area, piazza una stoppata che manda in visibilio il pubblico del PalaBCC ed è la scossa per la squadra di coach Di Salvatore. Ai biancorssi manca Il Monteroni sembra aver perso smalto e salgono in carica i tiratori vastesi, Lagioia e Martelli, che con una tripla a testa portano in punteggio sul 58-48. Basta questo +10 ai vastesi per condurre in porto la gara. Ierbs e compagni incrementano il loro bottino anche con la tripla di Durini, che piazza una tripla ai suoi ex compagni di squadra. C’è tempo per un fallo antisportivo di Potì ai danni di Mirone (che però fa zero su due). Finisce 65-52 per la BCC Vasto Basket che festeggia la matematica salvezza.

BCC Vasto Basket - Nuova Pall. Monteroni 65-52 (20-18/39-37/46-43/65-52)

BCC Vasto Basket: Dipierro 7, Antonini 5, Di Tizio 7, Ierbs 0, Durini 8, Menna ne, Martelli 10, Cordici ne, Lagioia 14, Mirone 14. Coach: Di Salvatore

Nuova Pall. Monteroni: Ingrosso 4, Paiano 4, De Giorgio 1, Grosso 13, Potì 8, Errico ne, Leucci 0, Laudisa 3, Mocavero 8, Leggio 11. Coach: Lezzi

Tiri da 2: Vasto 17/39 Monteroni 15/28

Tiri da 3: V 7/18 M5/29

Tiri liberi: V 10/18 M 7/10

Rimblazi: V 32 (8A-24D) M 34 (9A-25D)

Falli commessi: V13 M21