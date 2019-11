Lo scorso 24 novembre l'attuale maggioranza in Consiglio comunale ha respinto una mozione che chiedeva la salvaguardia dell'assetto edilizio ed urbanistico del complesso, e il mantenimento della destinazione cui Carlo Della Penna l'aveva consegnato.

Nella stessa occasione il Sindaco di Vasto si era, tra l'altro, impegnato a "ritornare in questo consiglio comunale, al prossimo consiglio comunale [...] per poter anche qui illustrare a voi quello che sarà il progetto definitivo sul Carlo Della Penna". Consigli comunali da allora ce n'è stati tre, ma l'impegno non è stato mantenuto.

A oltre due settimane dalla nostra segnalazione l'Amministrazione comunale non ha ancora provveduto a risarcire l'effrazione praticata da ignoti nel recinto dell'ex asilo Della Penna, né tantomeno a verificare quanto, nottetempo, accada al suo interno. Nel frattempo il suo aspetto esteriore va sempre più assomigliando a quello di una discarica. L'ex asilo Della Penna è res nullius.

L'impressione è che il degrado attuale della struttura non sia subito, ma voluto. Quando sarà del tutto caduta a pezzi, sarà più facile passare alla demolizione definitiva.

Per parte nostra ci impegniamo a tenere alta, su questo tema, l'attenzione della città.

Questo il manifesto che nei prossimi giorni sarà affisso in città.

Il Comitato cittadino per l'Asilo Carlo Della Penna