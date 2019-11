Positivo bilancio domenica scorsa nella 2ª tappa del campionato italiano WKF [il video della manifestazione] per la scuola di Kung Fu del maestro Carmine De Palma, affiliata Libertas e con sedi a Vasto, Termoli e Petacciato. Sedici i giovani atleti in gara che, nelle diverse competizioni, sono riusciti a salire sul podio.

Semisanda e Sanda

Medaglia d’Oro per Lisa Fiore, Mattia Spalletta, Marco Palmer, Angelo Zucaro, Alessio Coppa, Giuseppe Zucaro, Olga Piccolantonio, Sara Digilio.

Medaglia d’Argento per Csongor Jermendy, Rebecca Coppa, Patrizio Roncone, Andrea Sticca, Enrico Coscia, Silvia Di Salvo.

Categoria Forme Tradizionale a Mani Nude

Medaglia d’Oro per Francesco Del Monaco, Olga Piccolantonio e Stefania Di Biase.

Categoria Forme Tradizionale con Armi:

Medaglia d’Oro per Olga Piccolantonio e Stefania Di Biase.

"È stata una competizione ben interpretata da tutti - commenta il maestro De Palma-, dove ogni atleta ha cercato e voluto esprimersi al massimo, per portare il suo nome, la sua Scuola e la sua Regione nel gradino più alto". A seguire i ragazzi, oltre al loro maestro, c'erano i due istruttori Ivan Vincenzo e Antonio Vaini. "La competizione è andata più che bene - aggiunge De Palma - , con ottimi incontri dei miei ragazzi grazie al buon lavoro fatto nelle varie Palestre. Lo spettacolo non è mancato così come non è mancato il tifo e l’incitamento per ogni singolo atleta".

La preparazione dei ragazzi continuerà con passione nei diversi centri, in vista delle prossime gara perviste per il 21 e 22 marzo a Termoli con il 13° Campionato Nazionale Libertas a cui prenderanno parte oltre 500 atleti.