Si chiama 'Ohh little darling' il brano che Claudio Carluccio, in arte Old Boy, ha lanciato da qualche giorno sul web. Il cantautore vastese ha realizzato, insieme a Simona Travaglini, un videoclip in stile essenziale, "fatto in casa come piace a me", spiega Claudio, per "raccontare" la storia della sua canzone. Il brano è stato registrato insieme ai suoi storici compagni d'avventura, il fratello Riccardo 'Smiling Richard', Samuele Celenza, Nicola D'Adamo e Mattias Stolzenfels.