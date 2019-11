Sono stati alcuni cittadini, oggi pomeriggio attorno alle 17, a chiamare il comando della Polizia Municipale di Vasto per segnalare la presenza di un'anatra morta nella Villa Comunale, impigliata tra i rami di un albero che si trova all'interno del recinto del laghetto, a circa un metro e mezzo di altezza. Quando gli uomini della municipale sono arrivati sul posto hanno trovato diversi cittadini che, di fronte alla scena, non hanno nascosto il loro disappunto. L'ipotesi è che qualcuno abbia incastrato, per un brutale atto teppistico, il collo dell'animale tra i rami. Probabilmente l'anatra era già morta, per cause naturali, ma qualcuno ha voluto metterla in quel punto appesa tra i rami.

Il tenente Giuseppe Del Moro ricostruisce così l'accaduto. "La segnalazione ci è giunta da alcuni cittadini. Quando i nostri uomini sono intervenuti, hanno trovato l’anatra col collo impigliato tra i rami incrociati. Sembra sia stata messa lì apposta - spiega l'ufficiale-. Non pare possa trattarsi della conseguenza di un movimento libero dell’animale. Ci è stata segnalata una diminuzione del numero delle anatre nel laghetto della villa comunale. Potrebbe essere la conseguenza di raid notturni. Purtroppo, non possiamo servirci dell’ausilio della videosorveglianza, che attualmente non è funzionante".