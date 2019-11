Dopo il ritorno al comando in classifica della capolista Avezzano e le decisioni del giudice sportivo (vittoria 3-0 a tavolino a favore del Vasto Marina ai danni della Vastese) arrivate due giorni fa, in Eccellenza siamo alla vigilia della decima giornata del girone di ritorno. Una domenica che vedrà l’U.S. San Salvo e la Vastese giocare in trasferta, mentre il Cupello ed il Vasto Marina tra le proprie mura. Tra tutte le sfide in programma, quella che avrà i riflettori puntati addosso- in chiave conquista della promozione diretta- sarà sicuramente il match tra la Renato Curi Angolana e l’Avezzano. Per quanto riguarda, invece, le altre compagini del girone, in casa il Martinsicuro ospiterà il Sulmona, il Montorio aprirà le porte del proprio stadio al Miglianico ed il Paterno incontrerà l’Acqua e Sapone in casa.

La Vastese di mister Vecchiotti, dopo l’ottimo risultato ottenuto all’Aragona la scorsa settimana (2-1 sul Paterno) e dopo essersi vista togliere tre punti in classifica, giungerà nel nuovo impianto di Castelnuvo Vomano sfidando la Torrese, per continuare a portare a casa risultati utili. I teramani sin’ora nel girone di ritorno sono riusciti ad ottenere 14 punti e domani potranno contare sul ritorno in campo di Melchiorre e Valentini, assenti da diverso tempo. Tra le fila vastesi, invece, fuori per infortunio Balzano e De Fabrittis, mentre ritorna a disposizione Cataruozzolo. Molto probabilmente in campo dai primi minuti scenderà il 98’ D’Ambrosio. Una sfida, dunque, che si prospetta combattuta con i vastesi che vorranno allungare il trend positivo di queste ultime settimane (4 vittorie consecutive sul campo). I padroni di casa, dalla loro, non vogliono abbandonare l’obiettivo playoff.

Per il Cupello Calcio una sfida che vedrà i ragazzi di mister Di Francesco, al completo, battersi davanti al proprio pubblico contro l’Alba Adriatica, formazione reduce dalla sorprendente vittorio contro il Montorio in casa (5-3). Gli albensi in questo girone di ritorno hanno totalizzato sette punti e domani recuperanno Scaramazza, Tarquini e Scarpettii, cercando di dar fastidio ai rosso blu anche con il contributo di Di Massimo e Arcamone i quali, in quest’ultimo periodo, sembrano aver trovato il giusto feeling. Una partita che ci chiarirà le idee sulle prospettive future di Avantaggiato e compagni - guardare ai playoff oppure accontentarsi di una salvezza quasi matematica. Per agguantare la zona playoff attualmente ai cupellesi servono quattro punti e la meta è tutt’altro che ardua da raggiungere.



Altro discorso va fatto invece per l’U.S. San Salvo che la zona playoff l’ha raggiunta da un pezzo ma, dopo un pareggio amaro dellasettimana scorsa contro l’Acqua e Sapone, dovrà rimettersi in carreggiata e tornare alla vittoria, soprattutto perché l’avversario di domani non è dei più tenaci. Il Capistrello, reduce da un prezioso pareggio con il Francavilla (0-0), vive in acque non troppo sicure rispetto a quelle in cui navigava nella prima parte del campionato. Nel girone di ritorno un solo punto portato a casa (quello di domenica) dopo nove sconfitte consecutive. Tra le fila biancoblu peseranno le assenze di Cattenari (squalificato per due giornate dal giudice sportivo) e del bomber Marinelli (ancora infortunato) anche se Battista e Antenucci hanno fatto sentire poco la sua mancanza, ben supportati dal funambolo Di Ruocco e dal giovane G. Di Pietro. Una partita da non sottovalutare da parte dei ragazzi di mister Gallicchio che, ad otto partite dal termine della stagione regolare, hanno tutta la buona volontà di regalare ai propri tifosi i playoff.

Infine c’è il Vasto Marina che dal tunnel delle sconfitte è riuscito ad uscirne solo grazie alla vittoria a tavolino, visto e considerato che nel girone di ritorno nessun risultato utile è arrivato in casa biancorossa. Domani all’Aragona arriverà il Francavilla, quarta compagine a totalizzare più punti in questo girone di ritorno (16 punti) dopo l’Avezzano, il Miglianico ed il Cupello. Per il Vasto Marina non ci dovrebbe essere partita, complice una rosa ridotta all’utilizzo di forze giovani e ancora inesperte, ma che tenterà di ribaltare tutte le voci che la danno per morta, cercando di sfruttare le assenze di Ferri e Di Sabatino (squalificati) e con la guida in panchina di mister Baiocco. Ma la cosa risulta essere davvero difficile se si conta il fatto che il Francavilla si trova a tre punti dalla capolista e non vorrà perdere l’occasione di portarsi a casa altri tre punti. La società di De Vincentiis, senza nascondersi, punta a vincere il campionato e ci crede fortemente, fattore che implementa una percentuale davvero alta riguardo al risultato finale a favore degli ospiti. Staremo a vedere cosa accadrà in questo turno di campionato.

Tutte le sfide di Eccellenza abruzzese

Capistrello-San Salvo

Cupello-Alba Adriatica

Martinsicuro-Miglianico

Paterno-Acqua & Sapone

Renato Curi Angolana-Avezzano

Torrese-Vastese Calcio

Vasto Marina-Francavilla

riposa: Pineto

La classifica aggiornata:

Avezzano 52

Paterno 50

Francavilla 49

San Salvo 42

Torrese 41

Renato Curi Angolana 41

Cupello 37

Pineto 37

Miglianico 35

Vastese 32

Martinsicuro 31

Montorio 30

Capistrello 25

Acqua e Sapone 24

Alba Adriatica 23

Vasto Marina 16

Sulmona 8