Ancora una sconfitta, stavolta casalinga, per l’AllGames San Salvo che nel match del sabato pomeriggio ha dovuto cedere il passo all’Audax Hatria, quest’ultima uscita vittoriosa per 2-1. Malgrado la sconfitta, una buona prestazione per i sansalvesi che si sono trovati davanti la prima forza del campionato. Nel primo tempo gli ospiti riescono a passare in vantaggio a causa di un errore da rimessa laterale di Di Ghionno che innesca l’intervento realizzativo di Cafarelli. Nella ripresa il raddoppio dei teramani arriva a sette minuti dalla fine, sempre grazie a Cafarelli, su una palla persa con il portiere in movimento. Successivamente la rete di Di Ghionno (adattato portiere in movimento) accorcia le distanze e accende le speranze dei casalinghi. Nel finale Lanza colpisce il palo, mentre Di Nardo pochi istanti più tardi ha l’occasione per pareggiare ma, a tu per tu con il portiere, trova quest’ultimo sicuro e pronto alla respinta. C’è ancora tempo, poi, per un’occasione degli ospiti che con Amelli sfiorano il 3-1, ma Di Ghionno respinge (sempre adattato portiere in movimento) e salva i suoi. Triplice fischio e vittoria per l’Atri che, vista la vittoria del Civitella per 3-2 in casa del Real Dem, può godersi il primato in classifica, salendo a quota 59 punti, con una lunghezza in più rispetto ai pescaresi. Per quanto riguarda i risultati dagli altri campi, il Bignè Futsal Avezzano è riuscito a vincere in casa per 8-4 sul C.U.S. Teramum, mentre Cambise e L’Aquila non sono andati oltre l’1-1. Vittoria casalinga del Celtic Chieti contro il Minerva per 2-1, pareggiano 2-2 il Sagittario ed il Real Raiano, mentre vince senza problemi il Tollo in casa dell’Atletico Lanciano per 3-0. Infine l’Atletico Silvi in trasferta si è imposto 2-3 sul campo dell’Es Chieti.

La classifica aggiornata

Audax Hatria 59

Real Dem 58

Civitella 58

Cambise 42

Atletico Silvi 41

Celtic Chieti 35

Minerva 32

Avezzano 31

Real Raiano 30

Es Chieti 29

All Games San Salvo 29

Atletico Lanciano 27

Maco L’Aquila 26

Sagittario 24

Tollo 13

C.U.S. Teramum 11