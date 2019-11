Danni ai mezzi, ma fortunatamente nessun ferito per l'incidente che questa mattina ha coinvolto due auto sulla circonvallazione Istoniense.

Secondo una prima ricostruzione, un'auto guidata da un giovane che si stava recando a scuola, per cause in via d'accertamento ha perso il controllo, finendo contro un'altra, ferma a bordo strada. Fortunatamente la seconda auto non aveva nessuno a bordo.

Sul posto, una pattuglia di carabinieri che si è fermata a verificare la situazione e la polizia municipale, arrivata subito dopo, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, che fortunatamente non ha fatto registrare feriti. Per il giovane alla guida tanto spavento visto quanto accaduto ma fortunatamente nessun danno fisico di rilievo.