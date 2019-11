Il podista vastese Giulio Passot continua a raccogliere medaglie in giro per l'Italia. Ieri, ai campionati italiani master indoor di Ancona, l'atleta tesserato per i Runners Chieti ha ottenuto una bella medaglia d'argento nei 3000 metri M70. Passot, che tra due mesi compirà 72 anni, ha coperto la distanza in 12'06''78, arrivando alle spalle del friulano Ezio Rover (11'58''88), di 2 anni più giovane di lui, e davanti a Luigi Filisetti (12'11''99), che ha completato il podio.

Per Giulio Passot la soddisfazione è doppia poichè si è presentato nelle Marche influenzato. "Ieri mattina avevo più di 38° - racconta Passot - ma ormai mi ero iscritto alla gara e nelle settimane scorse mi ero preparato bene quindi ho voluto partecipare lo stesso alla gara". Se fosse stato al top della condizione avrebbe potuto certamente giocarsela con l'avversario per conquistare il titolo italiano. "Ma va bene così", dice Giulio che, domani, sarà nuovamente in gara per cercare di conquistare un'altra vittoria.