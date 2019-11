"E' stato per la nostra Asl un punto di riferimento importante". Francesco Zavattaro, direttore generale dell'azienda sanitaria di Lanciano-Vasto-Chieti, ricorda Nicola Di Marco nella tragica circostanza della scomparsa del cinquantasettenne virologo, direttore del Servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica della Asl.

"E' stato - racconta Zavattaro - un punto di riferimento importante, specie in situazioni di emergenza come il sequestro dei lotti dei vaccini contro l'influenza o l'epidemia del virus H1N1. La sua competenza, unitamente al senso della misura e pacatezza nell'atteggiamento, ne hanno fatto un faro nel campo della prevenzione, e un dirigente dalle indubbie capacità. Lascia un vuoto significativo nella nostra organizzazione aziendale, e soprattutto nel nostro cuore".

Commosso anche il saluto dell'associazione musicale San Martino, della parrocchia Incoronata di Vasto, espresso dalle parole del segretario Nicolino Smargiassi.. "Nicola, socio della nostra associazione dall'inizio della sua fondazione, è stato un nostro sostenitore e partecipe della vita associativa. Alla moglie Antonietta, al figlio Ernesto e alla figlia Ornella (socia e componente della banda musicale), ai genitori, al cognato Nicola, ai nipoti Domenico e Francesco (soci e componenti la banda), alla cognata Anna Rita e ai suoceri, esprimo a nome personale e di tutti i soci e componenti la banda musicale, il nostro profondo dolore e sentite condoglianze. Nicola sei stato un grande uomo, per la tua famiglia, per noi e per quanti ti hanno conosciuto, resterai sempre nei nostri cuori. Possa la nostra protettrice Santa Maria Incoronata accoglierti tra le sue braccia e presentarti al Trono Dell'Altissimo. Ciao Nicola".

Le esequie funebri domenica primo marzo, alle 15, nella chiesa di Santa Maria Incoronata, a Vasto. In tanti vorranno tributare al dottor Di Marco l'ultimo saluto e stringersi attorno alla sua famiglia: i genitori Liberata ed Ernesto, la moglie Antonietta e i figli Ernesto e Ornella, cui vanno le sentite condoglianze di Zonalocale.it.