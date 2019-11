Giornata dura, quella di ieri, per gli amministratori vastesi che hanno assistito all'incontro con gli operatori turistici organizzato presso la sede di AssoVasto.

Oltre alle dure critiche arrivate a vario titolo al Parco della Costa Teatina e alla relativa perimetrazione, è arrivata quella che l'assessore Marco Marra ha definito una vera e propria "doccia fredda": il direttore del dipartimento Trasporti, mobilità, turismo, e cultura della Regione Abruzzo, Giancarlo Zappacosta, ha infatti concluso il suo intervento, dando una notizia all'assessore di Vasto: l'ufficio Iat, Informazione Accoglienza Turistica verrà inglobato dall'Agenzia per la promozione culturale di via Michetti, che diventerà così Agenzia per la promozione culturale e turistica.

Perlomeno singolare l'occasione scelta dal direttore di dipartimento per dare la notizia; a margine dell'incontro l'assessore Marra non ha nascosto la propria sorpresa per una comunicazione tanto inaspettata quanto sgradita. "Se ne dovrà parlare", ha tagliato corto l'assessore, evidentemente infastidito anche dalla location scelta dal direttore di dipartimento per annunciare la decisione; al posto di un annuncio davanti alla platea di Confindustria e Assobalneari, evidentemente Marra si aspettava, se non il coinvolgimento dell'amministrazione comunale nella scelta, perlomeno il riguardo di una comunicazione per canali tradizionali.