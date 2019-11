Mancano ancora diverse partite prima della fine del campionato in Prima, Seconda e Terza categoria ma questa settimana potremo assistere a diverse sfide cruciali. Andiamo a vedere, nello specifico, cosa ci aspetta nei tre gironi interessati. Nel girone B di Prima categoria mancano- compreso il turno di questo weekend- dieci partite al termine della stagione regolare e la classifica vede le prime quattro squadre divise da pochi punti. La capolista Palombaro (secondo miglior attacco e prima miglior difesa) dopo il cambio in panchina di Dicembre che ha visto il ritorno di mister D’Orazio, siede al primo posto con 41 punti, con una sola lunghezza in più rispetto all’inseguitrice Casalbordino (secondo miglior attacco e terza miglior difesa) la quale, a quota 40 punti con 12 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte collezionati, darà del filo da torcere ai chietini per strappare la promozione diretta (reale obiettivo prefissato ad inizio stagione) sino all’ultimo. Al terzo posto il Real Montazzoli (terzo miglior attacco e prima miglior difesa) con una partita ancora da recuperare (il 4 marzo alle 15:00 scenderanno in campo in casa contro l’Incoronata Calcio Vasto), è in lotta sia per garantirsi un posto nei playoff, ma anche per cercare di conquistare un primato in classifica che non dista poi così tanto. Con la vittoria della settimana scorsa, il Monteodorisio di mister Ascatigno si è attestato come quarta forza di questo girone e, con 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte), questo weekend in casa dello Sporting San Salvo cercherà di conquistare i tre punti. I bianco verdi esprimono un buon gioco e potranno sicuramente essere una delle squadre che conquisterà i playoff, salvo stravolgimenti nello sprint finale. Tra la prima e la quarta ci sono otto punti di differenza, dunque rimane ancora tanto tempo prima di poter sapere con certezza chi vincerà il campionato. Anche nella parte inferiore della classifica lo scarto è minimo. Infatti dal quinto posto (dove siede il Guastameroli con 28 punti) al terz’ultimo (presieduto dal Real San Giacomo a quota 22 punti) ci sono solo sei punti di differenza. Una classifica ancora molto corta che permetterà e garantirà un equilibrio davvero sostanziale tra le varie compagini (contando, però, che non sono poche le squadre che hanno ancora una partita in meno rispetto alle altre). Per l’Incoronata Calcio Vasto ( a quota 16 punti, penultima con una gara da recuperare) domenica non sarà di certo un match semplice. I vastesi affronteranno in casa il Casalbrodino e, cercando di fuggire dai bassifondi della classifica, Smiles e compagni proveranno a conquistare un risultato utile contro i giallorossi. Per quanto riguarda le altre sfide in programma per questo weekend, la Casolana ospiterà in casa lo Scerni (quattro punti dividono le due squadre in classifica), mentre la Spal Lanciano in trasferta affronterà l’ostico Fresa Calcio (miglior attacco del girone) reduce da una brutta sconfitta nel recupero infrasettimanale con lo Scerni (3-1 a favore di quest'ultimo). Per la capolista Palombaro una trasferta non facilissima sul campo della Marcianese (formazione sesta in classifica ad un punto dal Guastameroli), mentre il fanalino di coda del Paglieta ospiterà il Roccaspinalveti. Tra tutte le sfide in programma, quella ad avere maggiormente i riflettori puntati addosso è sicuramente lo scontro che vedrà contrapporsi il Real Montazzoli ed il Guastameroli. Per il Real San Giacomo match casalingo che vedrà la terz’ultima forza del girone, reduce da una brutta sconfitta contro la capolista per 7-0, affrontare l’ostico Trigno Celenza (seconda miglior difesa del girone). In questi ultimi giorni, inoltre, la capolista Palombaro è stata inserita nella ‘Fair Play Tim Cup’che premia la società più corretta e leale della Prima categoria.

La classifica aggiornata

Palombaro 41

Casalbordino 40

Real Montazzoli* 36

Monteodorisio 33

Guastameroli 28

Marcianese 27

Trigno Celenza* 27

Casolana 26

Fresa Calcio* 26

Sporting San Salvo* 26

Spal Lanciano 26

Roccaspinalveti* 22

Scerni 22

Real San Giacomo 22

Incoronata Calcio Vasto* 16

Paglieta 12

(*squadre con una partita in meno)

Per quanto riguarda invece la situazione nel girone G di Seconda categoria, ad otto partite dal termine della stagione regolare, il G.S. Montalfano (miglior attacco e miglior difesa) con i suoi 48 punti in classifica domina la competizione e si appresterà a farlo sino alla fine, avendo avuto solo due incidenti di percorso sin’ora. La squadra di mister Liberatore ha ottenuto fino a questo momento 16 vittorie, le quali le hanno permesso di avere un scarto di punti sull’inseguitrice Gissi (che mercoledì 4 marzo recupererà la sfida contro il Mario Turdò alle 16:00) di dodici lunghezze. Promozione diretta sicura? Ancora no, ma basterà aspettare qualche domenica. Questo weekend Di Foglio e compagni saranno impegnati contro l’Odorisiana in trasferta. La squadra di Monteodorisio, dopo aver cambiato condottiero in panchina, cercherà di non regalare niente ai gialloverdi. Se per quanto riguarda il primato in classifica pochi sono i dubbi, dalla seconda in classifica alla quinta, ci sono solo sette punti di differenza, il che vuol dire che la partita sul fronte ‘lotta playoff’ è tutt’altro che chiusa. Soprattutto se si analizzano i numeri sin’ora siglati dal San Buono (secondo miglior attacco, seguito dal Piazzano), dal Gissi (seconda miglior difesa) e dal Real Montalfano (terza miglior difesa insieme al Perano e al Mario Trudo). Numeri che attestano e confermano un fattore: per un posto nei playoff ci sarà una vera e propria lotta sino all’ultima giornata e chissà chi l’avrà vinta. Questo fine settimana in programma lo scontro diretto trai due fanalini di coda del girone, il Castelfrentano ed il Carunchio, quest’ultimo in emergenza e privo degli squalificati Ranni, Ritrivi e Pagano (il portiere carunchiese dovrà scontare quattro giornate di squalifica) e senza Moretta (con problemi alla schiena). Il Carunchio, dunque, è in serie difficoltà e, manco a farla apposta, proprio nella gara più importante della stagione. Per il Mario Tano, invece, match casalingo contro il Fossacesia (quattro punti dividono le due squadre in classifica). Gara casalinga anche per il Real Montalfano che ospiterà la vice-capolista Gissi. Si preannuncia una partita davvero combattuta tra le due compagini per ovvi motivi: il Real Montalfano vuole tornare nella zona playoff, il Gissi non vuole perdere colpi e cercare di non far stare tranquilli i ragazzi del G.S. Montalfano.Per il New Archi Perano trasferta sulla carta abbordabile sul campo del Mario Turdo, mentre il Real Porta Palazzo dovrà vedersela in casa contro l’ostico San Buono. Infine il Villa Scorciosa- dopo il colpaccio di due domeniche fa contro la capolista ed il passo falso commesso con il Fossacesia (2-1)- ospiterà in casa il Piazzano, formazione in lotta per attestarsi nella zona playoff. Insomma, tante sfide importanti anche e soprattutto in Seconda categoria.

La classifica aggiornata

Montalfano 48

Gissi* 36

San Buono 32

Piazzano 30

Mario Tano 29

Real Montalfano 28

Perano 27

Fossacesia 25

Odorisiana 23

Villa Scorciosa 22

Mario Turdo* 20

Real Porta Palazzo 16

Castelfrentano 11

Carunchio 6

(*squadre con una partita in meno)

Infine arriviamo a parlare del girone vastese di Terza categoria, nel quale la lotta al primo posto è ancora aperta. Infatti la capolista Real Carpineto Sinello (secondo miglior attacco e miglior difesa) con i suoi 38 punti in classifica, ha un vantaggio di sole quattro lunghezze sull’inseguitrice Sangiovannese (miglior attacco e terza miglior difesa) che potrebbe essere anche inferiore visto che i biancorossi hanno ancora una gara da recuperare. A seguire, al terzo posto, il Vasto Calcio a quota 30 punti (terzo miglior attacco e difesa) con una gara in meno rispetto alle altre e che questo fine settimana affronterà la capolista in casa in una sfida che si preannuncia molto combattuta. Al quarto posto (con due gare da recuperare) il Casalnguida a 27 punti, pronta ad affrontare in trasferta la vice capolista Sangiovannese. Al sesto posto il Lentella che nel diciannovesimo turno di campionato andrà in trasferta sul campo della Dinamo Roccaspinalveti, quest’ultima con cinque punti in meno rispetto agli avversari del Lentella. Per l’ultima in classifica del Real Liscia gara casalinga contro la Virtus Tufillo, anche quest’ultima con una gara in meno. Infine lo Sporting Vasto sarà di scena sul campo del Pollutri, mentre il Guilmi in casa cercherà i tre punti contro i Lupi Marini. Dunque in terza categoria due scontri diretti al vertice della classifica e sfide dall’esito non certo, in un weekend che potrà regalarci qualche sorpresa.



La classifica aggiornata

Real Carpineto Sinello 38

Sangiovannese* 34

Vasto Calcio* 30

Casalanguida** 27

Lentella 26

Virtus Tufillo* 23

Real Cupello 21

Dinamo Roccaspinalveti 21

Guilmi* 18

Pollutri Calcio* 13

Sporting Vasto 10

Lupi Marini* 9

Real Liscia 7

(* squadre con una partita in meno, ** squadre con due partite in meno)