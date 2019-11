"Finalmente dopo circa trent’anni è stato ridato nuovo lustro all’intero quartiere di via Adige con un’opera di riqualificazione che ha interessato i marciapiedi, la sistemazione del tappetino d’asfalto e la segnaletica orizzontale". È con evidente soddisfazione che dagli uffici comunali di San Salvo hanno annunciato la conclusione dei lavori di via Adige.

"Pur con i contini tagli dei trasferimenti dello Stato e senza incidere sui cittadini – ha sottolineato nell'occasione il sindaco Tiziana Magnacca – stiamo effettuando una serie di interventi per migliorare la qualità della vita nella nostra città che è stiamo rendendo più funzionale e più moderna soprattutto in quartieri in cui sono stati effettuati interventi".

Soddisfatto anche l’assessore ai Lavori pubblici e alla Manutenzione, Giancarlo Lippis: "Questa riqualificazione è stata fatta per permettere più vivibilità ai cittadini di quel quartiere, dopo una serie di incontri e confronti con la popolazione. Una dimostrazione che questa amministrazione ha obiettivi ben precisi: ridare lustro alla nostra città, sistemando gli accessi di ingresso, senza dimenticare i quartieri, come già realizzato per le traverse di via Savoia e corso Garibaldi".