Un fumetto di Franco Sacchetti, operatore dell'Arci di Vasto/Chieti e formatore del Progetto Giovani Vasto, per raccontare lo spiaggiamento dei capodogli del settembre scorso, che ha portato Vasto e la spiaggia di Punta Penna all'attenzione dei media nazionali.



Lo spiaggiamento e il salvataggio dei capodogli [foto e video]



"Il fumetto evidenzia l'eccezionalità del salvataggio di 4 esemplari, confrontando tale spiaggiamento con gli altri avvenuti nell'adriatico dal 1584, ed è un commosso omaggio a quanti si sono spesi per restituire i capodogli al mare; ma si indaga soprattutto sulle cause di simili eventi, e in particolare sul rapporto con le pratiche di indagine geologica o prospezione petrolifera come Air-Gun o Sonar e il disorientamento di catcei e altre specie marine. E' difatti documentata la presenza in quei giorni e in quel tratto di mare - per i rilievi dell'elettrodotto Tivat-Pescara - delle navi oceanografiche Argo e Franklin, dotate di Echo Sonar Multibeam, lo stesso che causò nel 2008 l'eclatante spiaggiamento di 100 capodogli in Madagascar. Ci si interroga con preoccupazione che tutela potranno avere questi meravigliosi mammiferi con la nuova corsa a petrolio lanciata dalla Croazia e purtroppo anche dal nostro governo con lo Sblocca Italia, una pericolosa deriva che in un mare chiuso e con fondali bassi come l'adriatico porterà inevitabilmente a una catastrofe ecologica, ma anche alla subsidenza delle linee costiere.



Nel fumetto, di cui riportiamo solo la pagina di apertura, trovano spazio anche due contributi grafici di Ivaylo Draganov, artista bulgaro, e di Sonia Cucculelli, illustratrice romana, realizzati nel 2010 e 2011 nell'ambito dei laboratori internazionali O.R.A. ( www.orasustainableliving.eu) promossi dall'ARCi presso la Riserva Naturale di Punta Aderci, e dedicati al tema della sostenibilità ecologica e con il contributo scientifico del Centro studi cetacei di Pescara".



Il fumetto è stato pubblicato sul numero di marzo della rivista nazionale Aam Terra Nuova che da oltre 30 anni è un punto di riferimento per la cultura dello sviluppo sostenibile in Italia. E' possibile acquistare una copia della rivista presso la Bottega del Commercio Equo e Solidale "MONDO ALEGRE" in Corso Plebiscito, 77 (di fronte al Teatro Rossetti) a Vasto.