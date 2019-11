Con Zonalocale.tv nasce anche In cucina con..., un format che ogni settimana entrerà nelle case di voi lettori per vedervi all'opera davanti ai fornelli. Non serve essere chef provetti, basta avere passione per la cucina e, sopratuttto, voglia di mettersi alla prova con la propria ricetta preferita. Nella prima puntata di questo appuntamento settimanale siamo andati a casa di Paola Cerella, collega giornalista e docente dell'IIS Mattei di Vasto, che ha preparato ben due piatti, il risotto speck e mele e la torta alla coca cola.

Se volete essere i protagonisti di una delle puntate di In cucina con... e/o segnalare qualcuno che secondo voi dovrebbe partecipare scrivete a redazione@zonalocale.it.