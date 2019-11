Una serata di confronto tra vari mondi per esplorare gli Spazi dell'anima. Accompagnati dalla musica di Stefano De Libertis e dei suoi allievi Marika Di Felice, Michael Zappitelli e Michele Monteferrante, hanno parlato di anima la neurologa Mafalda Cipulli, la scrittrice Patrizia Angelozzi e la pedagogista Claudia Gattella, nell'incontro moderato da Nino Fuiano. Il punto di partenza delle riflessioni sono state le foto di Costanzo D'Angelo, raccolte in una mostra presso le sale di Non solo caffè a Vasto.

A fine serata abbiamo intervistato Costanzo D'Angelo, fotografo di origini molisane ma ormai vastese "d'adozione".